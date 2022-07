Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Κίνα: lockdown μετά την αύξηση στα κρούσματα

Εκατομμύρια άνθρωποι υποχρεώθηκαν σε κατ΄ οίκον περιορισμό, καθώς στην χώρα καταγράφηκε ο μεγαλύτερος ημερήσιος αριθμός νέων μολύνσεων από τον Μάιο.

Η Κίνα κατέγραψε σήμερα το μεγαλύτερο αριθμό κρουσμάτων Covid-19 από τον Μάιο και εκατομμύρια άνθρωποι σε όλη τη χώρα περνούν το σαββατοκύριακο υπό περιορισμό, λόγω της εφαρμογής της αυστηρής πολιτικής για ‘μηδενικά κρούσματα Covid’.

Η Κίνα είναι η τελευταία μεγάλη χώρα του κόσμου που προσπαθεί να πετύχει την εξάλειψη της επιδημίας μέσω lockdown, μεγάλων περιόδων καραντίνας και μαζικών τεστ, παρόλο που η στρατηγική αυτή έχει μεγάλο αντίκτυπο στην οικονομία.

Συνολικά 450 κρούσματα Covid-19, στην πλειονότητά τους ασυμπτωματικά, καταγράφηκαν σήμερα σε πανεθνικό επίπεδο, από 432 μία ημέρα νωρίτερα, σύμφωνα με τις αρχές.

Αυτή η αύξηση των κρουσμάτων οδήγησε αυτή την εβδομάδα στην υιοθέτηση νέων περιορισμών στις πολλές περιοχές της χώρας.

Οι αρχές στη Λαντζόου, πρωτεύουσα της επαρχίας Γκανσού (βορειοδυτικά), έδωσαν εντολή την Τετάρτη στα 4,4 εκατ. κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους. Μια από τις κομητείες της επαρχίας Ανχούι (ανατολικά) τελεί υπό περιορισμό από χθες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, επιβλήθηκε γενικό lockdown στη Γουγκάνγκ, μεγάλο κέντρο της σιδηρουργίας στην επαρχία Χενάν (κεντρική Κίνα), ύστερα από τον εντοπισμό μόλις ενός κρούσματος Covid-19.

Στη Μπεϊχάι, στην επαρχία Γκουανγκσί (νότια), οι αρχές ανακοίνωσαν σήμερα το μερικό lockdown σε δύο περιοχές που κατοικούν πάνω από 800.000 άνθρωποι.

«Αυτή τη στιγμή, η κατάσταση σε ό,τι αφορά την πρόληψη και τον έλεγχο της επιδημίας στην πόλη Μπεϊχάι είναι σοβαρή και περίπλοκη και ο κίνδυνος ανεξέλεγκτης μετάδοσης στην κοινότητα είναι σχετικά αυξημένος», σύμφωνα με ανακοίνωση των τοπικών αρχών.

Η παραλλαγή Όμικρον, που μεταδίδεται πολύ ταχύτερα, αποτελεί σοβαρή πρόκληση για την πολιτική των ‘μηδενικών κρουσμάτων Covid’ που εφαρμόζει η Κίνα. Η χώρα είδε τον ρυθμό οικονομικής της ανάπτυξης να κατακρημνίζεται το δεύτερο τρίμηνο, σημειώνοντας τη χειρότερη επίδοση από το 2020, κυρίως λόγω των υγειονομικών περιορισμών.

