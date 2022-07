Κοινωνία

Ωρωπός: σπίτι κάηκε ολοσχερώς στον Άγιο Κωνσταντίνο (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η πυρκαγια κατασβέστηκε, όμως το σπίτι καταστράφηκε ολοσχερώς.

Πυρκαγιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 το πρωί σε οικία στον 'Αγιο Κωνσταντίνο Ωρωπού.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά έχει ήδη κατασβεστεί, ωστόσο το σπίτι έχει καεί ολοσχερώς καθώς και ξηρά χόρτα κοντά στην οικία.

Στο σημείο επιχείρησαν 10 πυροσβέστες με 5 οχήματα και ευτυχώς πρόλαβαν την εξέλιξη της πυρκαγιάς που δεν εξαπλώθηκε.

Ο ηλικιωμένος ιδιοκτήτης το εγκατέλειψε εγκαίρως.Τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνήσει το ανακριτικό της Πυροσβεστικής. Πιθανότατα, όμως, να ξεκίνησε από την κουζίνα του σπιτιού.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Νόμιζαν ότι έκανε ηλιοθεραπεία για ώρες, αλλά είχε πεθάνει...

Συντάξεις Αυγούστου: Οι ημερομηνίες πληρωμής για κάθε Ταμείο

“Τουρισμός για Όλους”: Voucher 150 ευρώ στους δικαιούχους