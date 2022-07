Πολιτισμός

Η μάνα-πρόσφυγας της Μικράς Ασίας: Το υπέροχο γκράφιτι στη Νέα Αλικαρνασσό

Τη μάνα Μικρασιάτισσα που άφησε πίσω τον τόπο της και πήρε τον δρόμο της προσφυγιάς, απεικονίζει ένα γκράφιτι που κοσμεί τη Νέα Αλικαρνασσό

Η περιοχή είναι μία από αυτές που εγκαταστάθηκαν πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και που μέχρι σήμερα διατηρούν τα έθιμα και το δέσιμο με τον τόπο των προγόνων τους. Μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Αρτεμισία» Ελένη Ασπετάκη, ανέφερε ότι η πρωτοβουλία για να δημιουργηθεί αυτό το γκράφιτι, ήταν άμεσα συνδεδεμένη με τις δράσεις που γίνονται φέτος με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη Μικρασιατική Καταστροφή.

«Με αφορμή τα 100 χρόνια και επειδή οι επετειακές εκδηλώσεις έχουν μία ευρύτερη απήχηση, μέσα στην λίστα των δράσεων για τον εορτασμό, συμπεριλάβαμε την αποτύπωση με γκράφιτι μιας εικόνας που θυμίζει τη Μικρασιατική Καταστροφή, την οποία ο περαστικός μπορεί να δει. Μια εικόνα που τονίζει την καταγωγή μας, το συναίσθημα που νιώθει κανείς γυρίζοντας στο παρελθόν και τις ρίζες του» ανέφερε η κ. Ασπετάκη.

Το γκράφιτι απεικονίζει την μάνα Μικρασιάτισσα που έχει στην αγκαλιά της ένα παιδί και ακόμη ένα δίπλα της. Το βλέμμα της είναι θλιμμένο και φοβισμένο, παίρνοντας τον δρόμο της προσφυγιάς.

«Η εικόνας αυτής της μάνας είναι η εικόνα κάθε μάνας που συνδέθηκε με τη μικρασιατική καταστροφή. Είναι φοβισμένη και θλιμμένη, πίσω της έχει τον τόπο που αφήνει -την πατρίδα της- και μπροστά της τον τόπο στον οποίο ήρθε. Ο Σπύρος Ζαχαρόπουλος που επιμελήθηκε μετά από πρόσκληση του Συλλόγου το γκράφιτι έφτιαξε πίσω από τη μάνα και τα παιδιά της ένα σκηνικό από την Παλιά Αλικαρνασσό. Φαίνεται ο Άγιος Νικόλαος, το Κάστρο της Αλικαρνασσού και τα σπίτια της περιοχής. Το σημείο δε που κοιτάει είναι η Νέα Αλικαρνασσός, η καινούργια της πατρίδα, εκεί που εγκαταστάθηκε» πρόσθεσε η κ. Ασπετάκη.

Το γκράφιτι φτιάχτηκε σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της περιοχής, στη συμβολή των λεωφόρων Ικάρου και Ηροδότου.

«Είμαστε δεμένοι με τις αναμνήσεις των προγόνων μας αλλά και με τις ρίζες μας. Το ενδιαφέρον είναι ότι με αυτό τον τόπο και ό,τι κουβαλάει, συνδέθηκαν όχι μόνο άνθρωποι που είχαν μικρασιατική καταγωγή, αλλά και άνθρωποι που εγκαταστάθηκαν εδώ και ήρθαν σε επαφή με το μικρασιάτικο στοιχείο. Άνθρωποι που δέχθηκαν την επιρροή αυτή και την υιοθέτησαν στην καθημερινότητά τους» σημείωσε η κ. Ασπετάκη, η οποία συμπλήρωσε ότι τα έθιμα από την Μικρά Ασία που έφεραν οι πρόγονοί τους από την πατρίδα τους, διατηρούνται σε μεγάλο βαθμό μέχρι και σήμερα.

«Οφείλουμε να διατηρήσουμε αυτά τα έθιμα και ο Πολιτιστικός Σύλλογος αποτελεί ένα σημείο αναφοράς. Είναι συγκινητικό να βλέπεις νεότερους και μεγαλύτερους να συμμετέχουν σε δράσεις και έθιμα, που λόγω της διατήρησής τους και της αγάπης με την οποία τα προστατεύσαμε, είναι κομμάτι της καθημερινότητας, που ευχή μας είναι να μείνουν αναλλοίωτα στο χρόνο. Με τον τρόπο αυτό τιμούμε τους ανθρώπους μας, τιμούμε την πατρίδα που άφησαν πίσω τους, την ελπίδα τους ότι θα βρουν καινούργια πατρίδα και την προσπάθεια να χτίσουν και πάλι τις ζωές τους από την αρχή» κατέληξε η πρόεδρος του Πολιτιστικού Συλλόγου Νέας Αλικαρνασσού «Η Αρτεμισία».

