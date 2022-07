Πολιτική

Μαριούπολη - ΥΠΕΞ: Προτεραιότητα για την Ελλάδα η εμπλοκή του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του υπουργείου Εξωτερικών με αφορμή την παγκόσμια ημέρα της Διεθνούς Ποινικής Δικαιοσύνης.



Με την ευκαιρία της παγκόσμιας ημέρας της Διεθνούς Ποινικής Δικαιοσύνης και της 24ης επετείου της υπογραφής του Καταστατικού της Ρώμης για τη δημιουργία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, η Ελλάδα συνεχίζει να παράσχει την αμέριστη στήριξη στο έργο του, τονίζεται σε ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Επίσης, επισημαίνεται πως ο ρόλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα και η ενεργή εμπλοκή του στην αναζήτηση διάπραξης εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία και ιδιαίτερα στη Μαριούπολη, αποτελεί προτεραιότητα για την χώρα μας.

Ο ρόλος του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου καθίσταται ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα και η ενεργή εμπλοκή του στην αναζήτηση διάπραξης εγκλημάτων πολέμου στην Ουκρανία και ιδιαίτερα στην Μαριούπολη, αποτελεί προτεραιότητα για την χώρα μας (2/2) pic.twitter.com/q58Lu8320A

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) July 17, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Antonov - Καβάλα: Απαντήσεις για την λευκή σκόνη από τον λόχο Πυρηνικής - Χημικής Άμυνας (εικόνες)

Τροχαίο: πέθανε 23χρονος που “έδινε μάχη” 23 ημέρες στην ΜΕΘ

Κλέφτης τον χτύπησε στο κεφάλι, ενώ έβγαζε λεφτά από ΑΤΜ