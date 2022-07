Κοινωνία

Ο Ιερώνυμος στη νήσο Άμπελο όπου ασκήτευσε ο Όσιος Λουκάς (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Μακαριώτατος πραγματοποίησε το ετήσιο προσκύνημά του στο μοναστηριακό κάθισμα της Αγίας Μαρίνας, το οποίο ο ίδιος αναγέννησε τη δεκαετία του '80 και φροντίζει μέχρι σήμερα.



Τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας τίμησε και φέτος ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος, με την επίσκεψή του στη νήσο 'Αμπελο στον Κορινθιακό Κόλπο. Ο Μακαριώτατος πραγματοποίησε το ετήσιο προσκύνημά του στο μοναστηριακό κάθισμα της Αγίας Μαρίνας, αυτοτελούς Μονής του Οσίου Λουκά, το οποίο ο ίδιος αναγέννησε τη δεκαετία του '80 και φροντίζει μέχρι σήμερα.

Η νήσος Άμπελος αποτέλεσε σημείο ασκητισμού του Οσίου Λουκά για περίπου τρία χρόνια, από το 942 μέχρι το 945, πριν εγκατασταθεί και ιδρύσει το μοναστήρι στο Στείρι Βοιωτίας.

Τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο συνόδευε ο διευθυντής του Γραφείου Ευρωπαϊκής Διασύνδεσης της Αρχιεπισκοπής Αθηνών π. Απόστολος Καβαλιώτης. Την Πανηγυρική Θεία Λειτουργία τέλεσε ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής του Οσίου Λουκά π. Σεραφείμ Παυλίδης με τον ιεροδιάκονο π. Χαράλαμπο Τσοκά.

Την επιμέλεια και την μέριμνα όλης της πανήγυρης, στην οποία βρέθηκαν πιστοί από τα γύρω χωριά, είχε ο επί πολλά έτη στενός συνεργάτης του Μακαριώτατου Ιωάννης Μπενέκος. Τους ύμνους απέδωσε ο πρωτοψάλτης του Ιερού Ναού Αγίου Διονυσίου του Αρεοπαγίτου, Πολιούχου των Αθηνών, Γεώργιος Δεμελής.

Φωτογραφίες: orthodoxianewsagency.gr

Ειδήσεις σήμερα:

ΕΛΑΣ: σε διαθεσιμότητα οι δύο αστυνομικοί για το συμβάν με το περιπολικό

Τροχαίο: πέθανε 23χρονος που “έδινε μάχη” 23 ημέρες στην ΜΕΘ

Κλέφτης τον χτύπησε στο κεφάλι, ενώ έβγαζε λεφτά από ΑΤΜ