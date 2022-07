Κόσμος

Βρετανία: στο στόχαστρο η κυβέρνηση λόγω καύσωνα

"Πυρά" δέχεται η κυβέρνηση Τζόνσον για το ότι δεν λαμβάνει σοβαρά υπόψιν τον επικείμενο καύσωνα.

Η βρετανική κυβέρνηση κατηγορείται ότι δεν παίρνει στα σοβαρά το κύμα καύσωνα που αναμένεται ότι θα πλήξει από αύριο το Ηνωμένο Βασίλειο, την ώρα που οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι ακραίες θερμοκρασίες μπορεί να οδηγήσουν στον θάνατο ανθρώπων.

Το Σάββατο, ο παραιτηθείς πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον δεν πήγε στη συνεδρίαση της ομάδας αντιμετώπισης κρίσεων στην Ντάουνινγκ Στριτ, καθώς ήταν απασχολημένος να αποχαιρετά τους φίλους του στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία στο Τσέκερς, στα βορειοδυτικά του Λονδίνου. Σήμερα, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο Ντόμινικ Ράαμπ, φάνηκε να χαίρεται με την πρόβλεψη ότι η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς Κελσίου, για πρώτη φορά στα χρονικά, στην Αγγλία. «Φυσικά, ακούμε τις λογικές συμβουλές: να ενυδατωνόμαστε, να αποφεύγουμε τον ήλιο τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας και να βάζουμε αντηλιακό, τέτοιου είδους πράγματα», είπε στο Sky News, προσθέτοντας: «Όμως, πρέπει να επωφεληθούμε από τον ήλιο», διαβεβαιώνοντας ότι η χώρα μπορεί να αντιμετωπίσει τη ζέστη και δεν υπάρχει κανένας λόγος να κλείσουν τα σχολεία.

Τα σχόλια αυτά εξόργισαν τους επαγγελματίες υγείας και τους μετεωρολόγους.

«Δεν πρόκειται για μια ωραία, ηλιόλουστη μέρα, όπου θα βάλουμε λίγο αντηλιακό, θα βγούμε έξω και θα πάμε για κολύμπι ή για φαγητό. Πρόκειται για σοβαρό καύσωνα που θα μπορούσε, σε τελική ανάλυση, να σκοτώσει ανθρώπους επειδή θα είναι πολύ έντονος. Δεν είμαστε εξοπλισμένοι για τέτοιου είδους ζέστη σε αυτή τη χώρα», προειδοποίησε η Τρέσι Νίκολς, η υπεύθυνη του Κολεγίου Παραϊατρικών Επαγγελμάτων.

Ο υπουργός Μεταφορών Κιτ Μαλτχάουζ ζήτησε να μην υπάρξουν «σοβαρά προβλήματα» στις μεταφορές ενώ ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν συμβούλευσε τους πολίτες να χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς μόνο εάν είναι «απόλυτη ανάγκη».

Η μετεωρολογική υπηρεσία Met Office έχει εκδώσει για πρώτη φορά «κόκκινο συναγερμό» για ακραία ζέστη την Δευτέρα και την Τρίτη. Η θερμοκρασία μπορεί να ξεπεράσει τους 40 βαθμούς στο Λονδίνο. Το απόλυτο ρεκόρ στο Ηνωμένο Βασίλειο ανάγεται στις 25 Ιουλίου 2019 και ήταν οι 38,7 βαθμοί που είχαν καταγραφεί στον Βοτανικό Κήπο του Κέμπριτζ.

Οι υπηρεσίες μεταφοράς ασθενών έχουν τεθεί σε συναγερμό και πολλά σχολεία έχουν ήδη ανακοινώσει ότι θα παραμείνουν κλειστά.

