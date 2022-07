Κόσμος

Βρετανία - Τζόνσον: Οκτώ οι υποψήφιοι για τη διαδοχή του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποιοι θέτουν υποψηφιότητα για να πάρουν τη "σκυτάλη" για την ηγεσία του Συντηριτικού Κόμματος.

Οκτώ υποψήφιοι θα διεκδικήσουν την ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και την πρωθυπουργία της Βρετανίας, όπως ανακοίνωσε σήμερα η «Επιτροπή 1922».

Οι υποψήφιοι στην κούρσα για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον είναι η Κέμι Μπέιντενοχ, η Σουέλα Μπράβερμαν, ο Τζέρεμι Χαντ, η Πένι Μόρντοντ, ο Ρίσι Σουνάκ, ο Τομ Τούγκεντχατ, η Λιζ Τρας και ο Ναντίμ Ζαχάουι.

Ο Σάτζιντ Τζάβιντ και ο Ρίμαν Τσίστι, οι οποίοι είχαν εκφράσει την πρόθεσή τους να είναι υποψήφιοι, αποσύρθηκαν τελικά από την κούρσα προτού ανακοινωθεί η τελική λίστα των υποψηφίων για τη διαδοχή του Μπόρις Τζόνσον.

Η πρώτη ψηφοφορία θα διεξαχθεί αύριο Τετάρτη.

Ειδήσεις σήμερα:

Ηράκλειο: Φωτιά στον Καρτερό (εικόνες)

Πάτρα - Ηλιάδης: Ο Μάνος Δασκαλάκης ήξερε τις υποψίες μου για έγκλημα

Ανακύκλωση συσκευών: Τροπολογία για πλαφόν κέρδους