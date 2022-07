Life

Λόπεζ - Άφλεκ: Φωτογραφίες από τον γάμο στο Λας Βέγκας (εικόνες)

Σε drive-through παρεκκλήσι έγινε η τελετή. Πως περιγράφει η Λόπεζ τις στιγμές που “ενώθηκε” με τον Άφλεκ, δημοσιεύοντας και τις πρώτες εικόνες από την τελετή.

Η Τζένιφερ Λόπεζ και ο Μπεν Άφλεκ, 20 χρόνια μετά, τα κατάφεραν! Η τραγουδίστρια και ο σταρ του Χόλυγουντ παντρεύτηκαν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας το απόγευμα του Σαββάτου (16/7), στο Λας Βέγκας, με την είδηση να σκάει σαν βόμβα.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του TMZ, έλαβαν άδεια γάμου στην κομητεία Clark, με άτομα από το στενό τους περιβάλλον να τονίζουν ότι οι δυο τους είναι πλέον αντρόγυνο. Στην περιοχη? υπη?ρχαν παντού σεκιούριτι, οι οποίοι δεν επέτρεπαν σε κανε?ναν να πλησια?σει ου?τε και να βγα?λει φωτογραφι?ες.

Λίγες ώρες μετά, η σταρ επιβεβαίωσε τον γάμο της μέσα από την προσωπική της ιστοσελίδα «On The JLo».

«Τα καταφέραμε. Η αγάπη είναι όμορφη. Η αγάπη είναι ευγενική. Και αποδεικνύεται ότι η αγάπη είναι υπομονετική. Είκοσι χρόνια υπομονετική», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως αποκάλυψε η ίδια ταξίδεψαν με τον αγαπημένο της στο Λας Βέγκας το Σάββατο, περίμεναν στην ουρά για να τελέσουν τον γάμο τους, μαζί με άλλα τέσσερα ζευγάρια και τελικά αντάλλαξαν όρκους αγάπης λίγο μετά τα μεσάνυχτα της ίδιας ημέρας στο Little White Chapel, ένα παρεκκλήσι που αυτοαποκαλείται το «τούνελ της αγάπης».

«Ακριβώς αυτό που θέλαμε. Χθες το βράδυ πετάξαμε στο Βέγκας, σταθήκαμε στην ουρά για άδεια με άλλα τέσσερα ζευγάρια, κάνοντας όλοι το ίδιο ταξίδι στην πρωτεύουσα του γάμου του κόσμου. Πίσω μας δύο άντρες πιάστηκαν στο χέρι και κρατήθηκαν. Μπροστά από εμάς, ένα νεαρό ζευγάρι που έκανε τις τρεις ώρες με το αυτοκίνητο από το Victorville στα δεύτερα γενέθλια της κόρης τους -όλοι μας θέλαμε το ίδιο πράγμα- για να μας αναγνωρίσει ο κόσμος ως συντρόφους και να δηλώσουμε την αγάπη μας στον κόσμο μέσω της αρχαίας και σχεδόν παγκόσμιας τελετής του γάμου», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Όσο για τη μουσική που ακούστηκε την ώρα που το ζευγάρι περπατούσε προς τον ιερέα; Αυτή ακουγόταν από ένα ηχείο Bluetooth.

«Ήταν σωστοί αυτοί που έλεγαν ότι «all you need is love». Είμαστε ευγνώμονες που το έχουμε αυτό σε αφθονία. Μια νέα θαυμάσια οικογένεια πέντε καταπληκτικών παιδιών και μια ζωή που περιμέναμε να ζήσουμε», συμπλήρωσε η τραγουδίστρια.

Παράλληλα, δημοσίευσε και φωτογραφίες τους από την πιο ευτυχισμένη ημέρα της ζωής τους.

To love story που είχε happy end

Λόπεζ και Άφλεκ γνωρίστηκαν στα γυρίσματα της ταινίας «Gigli», όπου και συμπρωταγωνιστούσαν. Αρραβωνιάστηκαν για πρώτη φορά στα τέλη του 2002, αλλά χώρισαν το 2004 λόγω της δημοσιότητας που είχε λάβει η σχέση τους.

Οι δύο τους συνέχισαν να μην έχουν επαφές ώσπου το 2021 έσκασε η «βόμβα» πως είναι και πάλι μαζί. Τον Απρίλιο αρραβωνιάστηκαν ξανά.

Η JLO εμφανίστηκε με ένα εντυπωσιακό μονόπετρο να στολίζει το δάκτυλό της και δημοσίευσε ένα βίντεο στο newsletter της με τίτλο «On The JLo», δείχνοντας στους θαυμαστές της το δαχτυλίδι, το οποίο της χάρισε ο αγαπημένος της.

«Έχω λοιπόν μια πραγματικά συναρπαστική και ιδιαίτερη ιστορία να μοιραστώ…», ανέφερε στην κάμερα και έλαμπε.

Σε συνέντευξή της στο People η ίδια δήλωσε πως ο χωρισμός της με τον Μπεν Άφλεκ στο παρελθόν ήταν «ένα από τα μεγαλύτερα λάθη που έχει κάνει στη ζωή της».

