Fuel Pass 2: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Αυξημένο το βοήθημα

H πληρωμή θα γίνει άμεσα μετά την αίτηση, το πολύ μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες.

Στα τέλη Ιουλίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για το Fuel Pass 2 και οι δικαιούχοι αναμένεται να δουν το "χρώμα του χρήματος" στις αρχές Αυγούστου, καθώς η πληρωμή θα γίνει μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες μετά απο την έγκριση της αίτησης.

Η επιδότηση αφορά 180 λίτρα βενζίνης για ένα τρίμηνο (Ιούλιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο), που κατά μέσο όρο καλύπτουν μετακινήσεις περίπου 600 χιλιομέτρων τον μήνα, με σκοπό την κάλυψη μετακινήσεων και για την περίοδο των διακοπών.

Από το το Fuel Pass 2 θα επωφεληθούν συνολικά 3,1 εκατ. δυνητικοί δικαιούχοι από τα 3,5 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

Το φυσικό πρόσωπο θα πρέπει να δηλώσει στη σχετική πλατφόρμα στο gov.gr, το όχημα για το οποίο λαμβάνει την ενίσχυση και επί του οποίου πρέπει να έχει κάποιο ποσοστό συνιδιοκτησίας ή συμβόλαιο μακροχρόνιας μίσθωσης. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από μόνο ένα φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Για να λάβουν την επιδότηση καυσίμων οι δικαιούχοι θα πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις:

Η επιδότηση για τα καύσιμα που καλύπτει τους μήνες Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και ελευθέρων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν στη κατοχή τους αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα.

Το ατομικό εισόδημα με βάση τη φετινή φορολογική δήλωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30.000 ευρώ.

Τα ποσά της επιδότησης

Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού (σύζυγος/μέλος συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενα τέκνα).

Έτσι για το ζευγάρι φθάνει τα 33.000 ευρώ, για ζευγάρι με ένα παιδί τα 36.000 ευρώ, για ζευγάρι με δύο παιδιά τα 39.000 ευρώ, για ζευγάρι με τρία παιδιά τα 43.000 ευρώ και για ζευγάρι με 4 παιδιά τα 45.000 ευρώ.

Για όσους επιλέξουν τη χρήση ψηφιακής χρεωστικής κάρτας το ποσό της ενίσχυσης προσαυξάνεται κατά 15 ευρώ, έναντι 5 ευρώ που ίσχυε με το προηγούμενο καθεστώς.

Τα συνολικά ποσά της επιδότησης διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή της κύριας κατοικίας και το είδος του οχήματος.

80 ευρώ για κάτοχο αυτοκινήτου με κύρια κατοικία σε ηπειρωτική περιοχή με τη χρήση ψηφιακή κάρτας και 65 ευρώ χωρίς κάρτα, με πίστωση του ποσού στον τραπεζικό λογαριασμό, έναντι 40 που ίσχυε στην προηγούμενη επιδότηση χωρίς κάρτα και 45 ευρώ που ίσχυε με κάρτα.

100 ευρώ για κάτοχο αυτοκινήτου με κύρια κατοικία σε νησιωτική χώρα με τη χρήση κάρτας και 85 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό, έναντι 50 ευρώ που ίσχυε στην προηγούμενη επιδότηση χωρίς κάρτα και 55 ευρώ με κάρτα.

60 ευρώ για κάτοχο μοτοσικλέτας και κύρια κατοικία σε ηπειρωτική περιοχή με τη χρήση κάρτας και 45 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό, έναντι 30 ευρώ πριν χωρίς κάρτα και 35 ευρώ με κάρτα

70 ευρώ για κάτοχο μοτοσικλέτας με κύρια κατοικία στα νησιά με κάρτα και 55 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό, έναντι 35 ευρώ πριν χωρίς κάρτα και 40 ευρώ με κάρτα.