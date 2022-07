Υγεία - Περιβάλλον

Νικόλαος Παπαγεωργίου: Το “ύστατο χαίρε” στον εθνικό ευεργέτη (εικόνες)

Στην Σιάτιστα η εξόδιος ακολουθία για τον εθνικό ευεργέτη Νικόλαο Παπαγεωργίου. Παρών και ο Πρωθυπουργός.





Το τελευταίο "αντίο" στον μεγάλο εθνικό ευεργέτη Νικόλαο Παπαγεωργίου, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 92 ετών, είπαν σήμερα συγγενείς και φίλοι.

Στην εξόδιο ακολουθία του, στον Ιερό Ναό Αγίου Δημητρίου, στη Σιάτιστα, βρέθηκε και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μαζί με την σύζυγό του Μαρέβα Μητσοτάκη, καθώς και εκπρόσωποι τοπικών φορέων.

Ο πρωθυπουργός έφτασε λίγο μετά τις 5 το απόγευμα στον, γεμάτο κόσμο, μητροπολιτικό ναό του Αγίου Δημητρίου Σιάτιστας, μαζί με τη σύζυγό του και έγιναν δεκτοί από το δήμαρχο Βοϊου Χρήστο Ζευκλή, αλλά και τον μητροπολίτη Σισανίου και Σιατίστης Αθανάσιο.





Στη συνέχεια εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους προς τους συγγενείς του εκλιπόντος και παρακολούθησαν τη νεκρώσιμη ακολουθία.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, στον επικήδειο λόγο του, ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως ο Νικόλαος Παπαγεωργίου είχε μια “ακατάβλητη διάθεση να δίνει, χωρίς να περιμένει ότι θα λάβει”, αναφερόμενος στο πλούσιο έργο του εκλιπόντος, αλλά και σε όσα αφήνει ως παρακαταθήκη.

Σε δηλώσεις του ο δήμαρχος Βοΐου Χρήστος Ζευκλής, έκανε λόγο για μια “μεγάλη ημέρα θλίψης”, κάνοντας λόγο για έναν από τους μεγαλύτερους ευεργέτες της Ελλάδας και τον μεγαλύτερο ευεργέτη του Βοΐου, τονίζοντας ότι αφήνει πίσω του ένα μεγάλο έργο τόσο στη Σιάτιστα, όσο και στην πατρίδα. “Τον αποχαιρετούμε υπερήφανοι ως Σιατιστινοί”, κατέληξε.

Ποιος ήταν ο Νικόλαος Παπαγεωργίου

Μαζί με τον προσφάτως αποβιώσαντα αδελφό του Λεωνίδα υπήρξαν δωρητές του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου, στη Θεσσαλονίκη.

Πρωτότοκος γιος του Γεωργίου Παπαγεωργίου και της Αλεξάνδρας Γκίμπα, ο Νικόλαος Παπαγεωργίου γεννήθηκε το 1930 στη Σιάτιστα Κοζάνης.

Έχοντας χάσει νωρίς τον πατέρα του στο πόλεμο του 1940, αναγκάστηκε να δουλεύει από παιδί για να στηρίξει την οικογένειά του. Οι δύσκολες συνθήκες της ζωής τον όπλισαν με θάρρος και επιμονή. Φιλομαθής και άοκνος, ξεκίνησε την επαγγελματική του δραστηριότητα το 1953 μαζί με τα αδέλφια του Λεωνίδα και Απόστολο. Από νωρίς επικεντρώθηκε στην παραγωγή και το εμπόριο γούνας, πάντα με στόχο τις εξαγωγές στις αγορές του εξωτερικού.

Το διορατικό πνεύμα και το επιχειρηματικό του δαιμόνιο ανέδειξαν τις εταιρίες της οικογένειας στην κορυφή της Ελλάδας ήδη από το 1963. Το όνομα Παπαγεωργίου έγινε συνώνυμο με την υψηλή ποιότητα και την πρωτοπορία και μέσα στις δεκαετίες του 1970 και του 1980 κυριάρχησε όχι μόνο στην ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια αγορά.

'Ανθρωπος με τόλμη και κοινωνική ευαισθησία, ο Νικόλαος Παπαγεωργίου δεν περιορίστηκε στο τιμόνι του δραστήριου ομίλου των επιχειρήσεών του. Μαζί με τον αδελφό του Λεωνίδα δημιούργησαν το 1991 το Ίδρυμα Παπαγεωργίου. Έχοντας όραμα και στόχο την προσφορά στην ελληνική κοινωνία, διέθεσαν 30 εκατομμύρια δολάρια και ανέλαβαν την κατασκευή και τον εξοπλισμό του Γενικού Νοσοκομείου Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη.

Πλούσια ήταν η φιλανθρωπική προσφορά και το κοινωνικό του έργο στην γενέτειρά του, την ιστορική πόλη της Σιάτιστας, όπου έκανε δωρεές για την κατασκευή και συντήρηση του Γυμνασίου και Λυκείου και την ανακατασκευή των εκκλησιών «'Αγιος Δημήτριος» και «Προφήτης Ηλίας». Χορηγούσε υποτροφίες σε οικονομικά αδύναμους μαθητές του Δήμου Βοΐου, για να ανταπεξέλθουν στα έξοδα των πανεπιστημιακών τους σπουδών.

Ήταν παντρεμένος με την 'Αννα Τζιουρά, με την οποία απέκτησαν δύο παιδιά, τον Γιώργο και τον Μάρκο.

Φωτογραφίες - βίντεο: kozanimedia.gr

