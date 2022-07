Κοινωνία

Πανελλήνιες - Μηχανογραφικό: Λήγει η προθεσμία για την διαγραφή σχολών

Μέχρι ποια ώρα οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να διαγράψουν τις σχολές που δεν επιθυμούν.



Ολοκληρώθηκε την Δευτέρα 18 Ιουλίου 2022 τα μεσάνυχτα η υποβολή των Μηχανογραφικών Δελτίων (Μ.Δ.) των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, την Τρίτη 19 -7-2022 από 08.00 π.μ. και μέχρι το μεσημέρι στις 14.00 μ.μ., οι υποψήφιοι θα έχουν την δυνατότητα να διαγράψουν τις σχολές που δεν επιθυμούν τελικά, ενώ η προσθήκη σχολών ή η αλλαγή σειράς προτιμήσεων δεν θα είναι δυνατή.

Για αυτή την δυνατότητα διαγραφής προτιμήσεων και μόνο, οι υποψήφιοι θα επισκέπτονται την ιστοσελίδα https://exams-delpref.it.minedu.gov.gr/.

Στη συνέχεια, αυτή η ειδική εφαρμογή θα κλείσει και θα αρχίσει ο έλεγχος και η επεξεργασία των προτιμήσεων των υποψηφίων.

Μετά τις 14:00 που θα κλείσει η διαγραφή των προτιμήσεων, θα ενεργοποιηθεί εκ νέου η εφαρμογή του Μηχανογραφικού (https://michanografiko.it.minedu.gov.gr), ώστε όσοι υποψήφιοι υπέβαλαν Μηχανογραφικό Δελτίο να μπορούν να το βλέπουν και να το αποθηκεύουν-εκτυπώνουν.

