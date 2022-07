Υγεία - Περιβάλλον

Ζαγορά: Καρότσα αγροτικού μετατράπηκε σε… ασθενοφόρο

Απίστευτη ταλαιπωρία για την τραυματισμένη γυναίκα και τους οικείους της, μέχρι να φτάσει στο νοσοκομείο.



Καρότσα αγροτικού αυτοκινήτου, μετατράπηκε σε… ασθενοφόρο για ακόμη μία φορά στη Ζαγορά. Μια 54χρονη αγρότισσα έπεσε από ύψος και τραυματίστηκε. Ωστόσο δεν υπήρχε βάρδια ασθενοφόρου στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς για να καλύψει την έκτακτη ανάγκη.

Η τραυματισμένη γυναίκα, μεταφέρθηκε μέχρι τα Χάνια, σύμφωνα με πληροφορίες, όπου την παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που ξεκίνησε από τον Βόλο.

Τόσο η ίδια όμως, όσο και οι συγγενείς της υπέστησαν μεγάλη ταλαιπωρία αναζητώντας τρόπο για τη μεταφορά της.

Ο πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Ζαγοράς, Δημήτρης Σπανός λέει πως είναι απαράδεκτη αυτή η κατάσταση.

«Στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε γιατρούς και μέσα, αλλά είναι αδιανόητο να μένει ακάλυπτη η βάρδια του οδηγού και να κινδυνεύουν ανθρώπινες ζωές» υπογράμμισε ο ίδιος στην εφημερίδα «Ταχυδρόμος».

Εν τω μεταξύ, τη Δευτέρα τον γύρο του διαδικτύου έκαναν εικόνες ντροπής και στην Ικαρία. Μία τραυματισμένη γυναίκα μεταφέρθηκε τυλιγμένη σε μια κουβέρτα πάνω σε καρότσα αγροτικού οχήματος στο Κέντρο Υγείας του νησιού, καθώς δεν υπήρχε διαθέσιμο ασθενοφόρο.

