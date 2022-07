Τουρκία: Νέες υπερπτήσεις πάνω από ελληνικά νησιά

Πολιτική

Συνεχίζεται το κρεσέντο των έργω και λόγω προκλήσεων από την τουρκική πλευρά.

Zεύγος τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών F-16 το οποίο εισήλθε στο FIR Αθηνών χωρίς όμως να καταθέσει σχέδιο πτήσης, παραβίασε τον εθνικό εναέριο χώρο και πραγματοποίησε, σήμερα, Τρίτη (19/7) στις 10:31, υπερπτήση πάνω από τη νησίδα Ζουράφα, ανατολικά της Σαμοθράκης.

Όπως έγινε γνωστό από το ΓΕΕΘΑ και μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων τα τουρκικά μαχητικά πέταξαν στα 25.000 πόδια.

Τα τουρκικά μαχητικά αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από αντίστοιχα ελληνικά σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες κατά πάγια τακτική.

Πιθανώς η "τακτική" των Τούρκων να συνδέεται και με τις επαφές του Έλληνα Υπουργού Άμυνα στις ΗΠΑ, καθώς έγιναν αφού ο Νίκος Παναγιωτόπουλος και ο Αμερικανός ομόλογος του "έστειλαν κοινό μήνυμα" στην Τουρκία.

