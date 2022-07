Υγεία - Περιβάλλον

“Αγία Σοφία”: Επίσκεψη Ράπτη στη Ψυχιατρική Κλινική, στο Χαλάνδρι

Τι δήλωσε η Υφυπουργός Υγείας, αφού συνομίλησε με τους επικεφαλής της Κλινικής, στους ανακαινισμένους χώρους της οποίας, αντιμετωπίστηκαν πέρσι χιλιάδες περιστατικά.

Η Υφυπουργός Υγείας Ζωή Ράπτη επισκέφτηκε σήμερα τα ανακαινισμένα εξωτερικά ιατρεία της Πανεπιστημιακής Παιδοψυχιατρικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων «Η Αγία Σοφία», στο Χαλάνδρι.

Στο Τμήμα λειτουργούν η Μονάδα Εξωτερικών Ιατρείων, η Μονάδα Εφηβικής Ψυχιατρικής και το Ειδικό Ιατρείο Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής. Η Μονάδα Εξωτερικών Ιατρείων αντιμετώπισε 5.000 περιστατικά το 2021.

Η Μονάδα Εφηβικής Ψυχιατρικής, που είναι στελεχωμένη με παιδοψυχολόγο, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, δέχτηκε 480 επισκέψεις εφήβων 14 – 18 ετών, το προηγούμενο έτος.

Το Ειδικό Ιατρείο Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής, που διαθέτει παιδοψυχίατρο, ψυχολόγο, λογοπεδικό και εργοθεραπεύτρια, δέχτηκε 740 επισκέψεις το 2021.

Η Υφυπουργός Υγείας περιηγήθηκε στους ανακαινισμένους χώρους του κτιρίου και συνομίλησε με τον Διευθυντή, Καθηγητή κ. Γ. Κολαϊτη και το προσωπικό του Τμήματος, παρουσία του Διοικητή του Γ.Ν.Π. «Η Αγία Σοφία» κ. Εμμ. Παπασάββα και της Υποδιοικήτριας 1ης ΥΠΕ κας Μαρίζα Οικονόμου.

Σε δήλωσή της, η Υφυπουργός Υγείας επεσήμανε:

«Όπως καταγράφεται και στα περιστατικά που έχουν αντιμετωπισθεί εδώ, η υγειονομική κρίση επέφερε μεγάλη ψυχική ζημία στα παιδιά μας. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, για ακόμη μια φορά πόσο μεγάλη είναι η ανάγκη για μονάδες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των εφήβων μας. Τα παιδιά και οι έφηβοί μας έρχονται αντιμέτωποι με την κατάθλιψη, το άγχος, με τάσεις αυτοκαταστροφής και αυτοκτονικότητα, ενώ έχουν αυξηθεί σημαντικά και τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, με θύματα κατά μεγάλο ποσοστό παιδιά.

Πολύ συχνά είναι και τα θέματα Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής και ιδιαίτερα της νευρικής ανορεξίας, που πλέον εκδηλώνεται σε ακόμη μικρότερες ηλικίες. Στο Υπουργείο Υγείας, με τη στήριξη του Ταμείου Ανάκαμψης, προχωράμε άμεσα στη δημιουργία νέων δομών για παιδιά και εφήβους. Για να μην μείνει κανένας μόνος του, να μην μείνει κανένας πίσω».

