Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Ο Αλέξης Τσίπρας θετικός για δεύτερη φορά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ξανά θετικός στον κορονοϊό ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η ανάρτησή του.

Την συμπαράστασή του στους πυρόπληκτους εξέφρασε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενημερώνοντας ταυτόχρονα ότι για δεύτερη φορά είναι θετικός στον κορονοϊό.

Συγκεκριμένα ανέφερε: «Μέσα στην αγωνία της πυρκαγιάς είχα την είδηση ότι είμαι για 2η φορά θετικός στην covid. Ίσως αναμενόμενο, αφού τις προηγούμενες μέρες πέρασε ο μεγάλος μας γιος και η Μπέτυ. Ελπίζω να παραμείνω ασυμπτωματικός. Σε κάθε περίπτωση η σκέψη μου είναι στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας».

Μέσα στην αγωνία της πυρκαγιάς είχα την είδηση ότι είμαι για 2η φορά θετικός στον covid.

Ίσως αναμενόμενο, αφού τις προηγούμενες μέρες πέρασε ο μεγάλος μας γιος και η Μπέτυ.Ελπίζω να παραμείνω ασυμπτωματικός.

Σε κάθε περίπτωση η σκέψη μου είναι στους πυρόπληκτους συμπολίτες μας.

— Αλέξης Τσίπρας - Alexis Tsipras (@atsipras) July 20, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Ρούλα Πισπιρίγκου: Νέα προθεσμία για την απόπειρα δολοφονίας της Τζωρτζίνας (εικόνες)

Γουμένισσα: νέο φυτό καταγράφηκε για πρώτη φορά στον κόσμο

Απάτη στα Χανιά: πήραν 322291 ευρώ από ηλικιωμένη