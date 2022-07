Κόσμος

Ιβάνα Τραμπ: Θλίψη στην κηδεία της - Παρούσα όλη η οικογένεια (εικόνες)

Στη Νέα Υόρκη τελέστηκε η κηδεία της Ιβάνα Τραμπ, της πρώτης συζύγου του πρώην προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, η οποία την περασμένη Τετάρτη άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 73 ετών.

Η Ιβάνα Τραμπ, επιχειρηματίας και τηλεοπτική περσόνα, βρέθηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στη Νέα Υόρκη και ο θάνατός της αποδόθηκε σε ατύχημα. Σύμφωνα με τις αρχές, φαίνεται πως έπεσε από τις σκάλες με αποτέλεσμα να τραυματιστεί θανάσιμα και δεν υπάρχουν υποψίες για εγκληματική ενέργεια.

Παρόντες στην κηδεία ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ με τη σύζυγό του Μελάνια, καθώς και τα τρία παιδιά της εκλιπούσης με τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ: η Ιβάνκα, ο Ντόναλντ Τζούνιορ και ο Έρικ.

Στους επικήδειους, ο Έρικ Τραμπ είπε μεταξύ άλλων ότι η μητέρα του ήταν «η ενσάρκωση του αμερικανικού ονείρου» και «μια δύναμη της φύσης», ενώ η Ιβάνκα Τραμπ τη χαρακτήρισε «πρωτοπόρο», όπως μεταδίδει η New York Post.

Η Ιβάνα παντρεύτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ το 1977 και το ζευγάρι χώρισε το 1992. Ο γάμος τους κλονίστηκε από τη σχέση του Τραμπ με την Μάρλα Μέιπλς, η οποία απασχόλησε τα πρωτοσέλιδα των σκανδαλοθηρικών εφημερίδων και περιοδικών στα τέλη της δεκαετίας του 1980.

Η Ιβάνα Τραμπ συνέχισε την επαγγελματική σταδιοδρομία της, δημιουργώντας τις δικές της κολεξιόν ρούχων και προϊόντων ομορφιάς, ενώ έγραψε βιβλία. Έκανε τέσσερις γάμους, έναν πριν από εκείνον με τον Ντόναλντ Τραμπ και άλλους δύο μετά.?

