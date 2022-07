Κόσμος

ΗΠΑ: Νεκρός από κεραυνό σε στρατιωτική βάση

Στρατιώτες κεραυνοβολήθηκαν σε κέντρο εκπαίδευσης του Fort Gordon. Ένας εξ αυτών έχασε την ζωή του.

Δέκα στρατιώτες κεραυνοβολήθηκαν χθες Τετάρτη σε στρατιωτική βάση της Τζόρτζια των Ηνωμένων Πολιτειών, με αποτέλεσμα ένας εξ αυτών να χάσει τη ζωή του και οι άλλοι εννέα να τραυματιστούν.

Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 11 το πρωί (τοπική ώρα) σε κέντρο εκπαίδευσης του Fort Gordon, στα περίχωρα της Αγκούστα, περίπου 225 χιλιόμετρα ανατολικά της Ατλάντα (της πρωτεύουσας της Τζόρτζια).

Η συγκεκριμένη βάση αποτελεί την έδρα των Διαβιβάσεων του αμερικανικού στρατού και του Κέντρου Αριστείας στον Κυβερνοχώρο, μιας ακαδημίας για την εκπαίδευση σε θέματα κυβερνοασφάλειας και ηλεκτρονικού πολέμου.

Μια εκπρόσωπος της βάσης, η Αν Μπόουμαν, ανέφερε ότι τα θύματα συμμετείχαν σε εκπαιδευτική δραστηριότητα όταν χτυπήθηκαν από κεραυνό. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, στην περιοχή επικρατούσαν άσχημες καιρικές συνθήκες, με κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες.

Η Μπόουμαν δεν έδωσε λεπτομέρειες για τη σοβαρότητα της κατάστασης των τραυματισμένων στρατιωτών.

