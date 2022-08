Life

Jennifer Lopez: Δείχνει το απόλυτο summer hair look για την παραλία!

Καν’ το όπως η Λόπεζ!

Η Jennifer Lopez μόλις έδωσε την κορυφαία καλοκαιρινή έμπενυση για τα μαλλιά, χάρη στην τελευταία της ανάρτηση στα social media. Eκεί, έδειξε τα πολύ χαριτωμένα baby braids bun ενώ πόζαρε με την glam ομάδα της.

Το χτένισμα της το δημιούργησε ο επί χρόνια κομμωτής της, Chris Appleton, και συνδυάζει δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις στα μαλλιά αυτής της σεζόν: τα baby braids και τον off-duty bun. Και φυσικά, θέλουμε να το αντιγράψουμε!

