Σόνκα Ντουκουρέ: νεκρή βρέθηκε η ηθοποιός και τραγουδίστρια

Ένα απο τα παιδιά της εντόπισε νεκρή την ταλαντούχα καλλιτέχνιδα. Μυστήριο με τα αίτια θανάτου της.

Η τραγουδίστρια και ηθοποιός Σόνκα Ντουκουρέ -- η οποία έγινε γνωστή από τη συμμετοχή της στη βιογραφική ταινία «Έλβις» υποδυόμενη την «Μπιγκ Μάμα» Θόρντον -- βρέθηκε σήμερα νεκρή στο σπίτι της στο Νάσβιλ του Τενεσί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ένα από τα παιδιά της 44χρονης την βρήκε χωρίς τις αισθήσεις της και έτρεξε σε γειτονικό σπίτι ζητώντας βοήθεια.

Σύμφωνα με την αστυνομία του Νάσβιλ, δεν υπάρχουν ενδείξεις για εγκληματική ενέργεια και φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η έκθεση του ιατροδικαστή.

Ο δήμαρχος του Νάσβιλ, ο Τζον Κούπερ, εξέφρασε μέσω ανάρτησης στο Twitter τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια της εκλιπούσης, σημειώνοντας πως είχε αποφοιτήσει από το πανεπιστήμιο Φρισκ στην πόλη που αποκαλούσε «σπίτι» της εδώ και πολλά χρόνια.

Η συμμετοχή της Σόνκα Ντουκουρέ στην ταινία του Μπαζ Λούρμαν για τον «βασιλιά του ροκ εν ρολ» Έλβις Πρίσλεϊ ήταν το πρώτο σημαντικό κινηματογραφικό της εγχείρημα.

