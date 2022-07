Κοινωνία

Σπάτα: Εμπρησμός την ώρα της φωτιάς στην Πεντέλη (βίντεο - ντοκουμέντο)

Κάμερα κλειστού κυκλώματος κατέγραψε τον δράστη, ο οποίος επιχείρησε να βάλει φωτιά, ενώ η δύναμη της Πυροσβεστικής επιχειρούσε στις εστίες στις γειτονικές περιοχές.

Ένα βίντεο-ντοκουμέντο από έναν εμπρησμό στην Χριστούπολη, στα Σπάτα, δίπλα στην Παλλήνη, τα ξημερώματα της Τετάρτης, είδε το φως τη δημοσιότητας, προκαλώντας αίσθηση και αντιδράσεις.

Ενώ η μεγάλη φωτιά που είχε ξεσπάσει το απόγευμα της Τρίτης στην Πεντέλη, είχε φτάσει στην Παλλήνη, κατέστρεφε σπίτια και περιουσίες και απειλούσε με ακόμη μεγαλύτερες καταστροφές, ένας άνδρας επιχείρησε να βάλει φωτιά σε χωράφι, στην Χριστούπολη Σπατών, ενώ έπνεαν πολύ ισχυροί άνεμοι και η πυρκαγιά θα μπορούσε να πάρει πολύ γρήγορα μεγάλες διαστάσεις.

Στο βίντεο-ντοκουμέντο που παρουσίασε ο Alpha, έχει καταγραφεί ένας μαυροφορεμένος άνδρας, ο οποίος με γρήγορες κινήσεις πλησιάζει ένα δένδρο, δίπλα από τον δρόμο. Σκύβει για λίγο, ύστερα φεύγει βιαστικά και μετά από λίγα δευτερόλεπτα το δέντρο τυλίγεται στις φλόγες. Ευτυχώς οι κάτοικοι της περιοχής «στο πόδι», λόγω της μεγάλης φωτιάς στην Παλλήνη και πρόλαβαν να σβήσουν τη φωτιά, προτού επεκταθεί.

Ένας από τους κατοίκους της περιοχής που παρακολουθούσαν τις κινήσεις του μαυροφορεμένου άνδρα, χωρίς δεύτερη σκέψη, έτρεξε στο σημείο και με έναν πυροσβεστήρα έσβησε τη φωτιά.

«Είδα τι έκανε και σκέφτηκα να κινηθώ προς το μέρος του. Όμως, βλέποντας τη φλόγα αμέσως άρπαξα τον πυροσβεστήρα και έτρεξα. Ευτυχώς προλάβαμε. Φυσούσε τόσο δυνατά με ριπές που ήταν θέμα δευτερολέπτων να επεκταθεί όπως στο Πανόραμα, στα δύο χιλιόμετρα», είπε ο άνθρωπος που έτρεξε και έσβησε τη φωτιά.

«Σταμάτησε το αυτοκίνητό του. Κατέβηκε κι άνοιξε τον πορτ-μπαγκάζ. Μου κίνησε την περιέργεια. Ήμασταν ξύπνιοι, η φωτιά έκαιγε από πάνω, είχε φτάσει στο Πανόραμα. Τον βλέπω, περνάει απέναντι. Για μία στιγμή τον χάνω, μετά τον βλέπω, φεύγει και σε λίγα δευτερόλεπτα ξεπηδούν φλόγες» ανέφερε αυτόπτης μάρτυρας.

«Τον είδα να περνάει τον δρόμο, σκέφτηκα θα είναι κάποιος που έφυγε από περιοχή που είχε φωτιά. Με παραξένεψε που οι κινήσεις του έδειχναν να ψάχνει κάτι στο δένδρο. Και ξαφνικά ενώ αρχίζει να τρέχει να απομακρυνθεί, βλέπω φλόγα, φωτιά, σαν να σταμάτησε για να τη βάλει αυτός» δήλωσε άλλη αυτόπτης μάρτυρας.

