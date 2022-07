Κοινωνία

Φωτιές σε Πεντέλη και Μέγαρα: Επείγουσα εισαγγελική έρευνα

Αναζήτηση ποινικών ευθυνών για τα αίτια των πυρκαγιών που προκάλεσαν καταστροφή χιλιάδων στρεμμάτων και περιουσιών.



Εισαγγελική έρευνα με τον χαρακτήρα του επείγοντος ξεκινά για τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το απόγευμα της Τρίτης, με αρχή την Πεντέλη, ανάμεσα σε Ντράφι και Νταού, και επεκτάθηκαν σε Ανθούσα, Γέρακα και Παλλήνη καθώς και για αυτή που ξέσπασε χθες σε περιοχές των Μεγάρων.

Με εντολή της προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών, η προϊσταμένη τής Εισαγγελίας Εφετών Μαρία Γκανέ ζητά τη διενέργεια επείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης με στόχο την αναζήτηση ποινικών ευθυνών, προς κάθε κατεύθυνση, για τα αίτια των πυρκαγιών που προκάλεσαν καταστροφή χιλιάδων στρεμμάτων δασικών και αγροτικών εκτάσεων και περιουσιών κατοίκων.

Η κυρία Γκανέ ζητά να μελετηθούν τα στοιχεία και να αναζητηθούν ενδεχόμενες ευθύνες για την τέλεση συγκεκριμένων αξιόποινων πράξεων που αφορούν τα αδικήματα του εμπρησμού, εμπρησμού δάσους και παραβάσεων της νομοθεσίας για την προστασία του περιβάλλοντος. Σε αυτό το πλαίσιο θα αξιοποιηθούν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία και πληροφορίες που θα τεθούν στη διάθεση της εισαγγελικής Αρχής συμπεριλαμβανομένων μηνύσεων που ενδέχεται να υποβληθούν από πολίτες.

Η έρευνα θα διενεργηθεί από εισαγγελέα ο οποίος καλείται να ελέγξει εξονυχιστικά και να ερμηνεύσει τα δεδομένα των δύο συμβάντων που έπληξαν την Αττική προκαλώντας τεράστια οικολογική καταστροφή αλλά και απώλειες περιουσιών, σπιτιών και οχημάτων, ώστε να προσδιορίσει αν προκύπτουν ενδείξεις για την απόδοση ευθυνών και να εντοπίσει ποιοι είναι οι υπαίτιοι.

