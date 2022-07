Κοινωνία

Φωτιά στα Μέγαρα: Αναγκαστική προσγείωση για ελικόπτερο που επιχειρούσε

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του πληρώματος. Η εικόνα στο πύρινο μέτωπο.



Σε αναγκαστική προσγείωση προχώρησε ένα ελικόπτερο Erickson που συμμετείχε στην κατάσβεση της φωτιάς στα Μέγαρα.



Το ελικόπτερο παρουσίασε κάποια τεχνικά προβλήματα, τα οποία ανάγκασαν το πλήρωμά του να προχωρήσει σε αναγκαστική προσγείωση.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το πλήρωμα του ελικοπτέρου είναι καλά στην υγεία του.

Στο μεταξύ βελτίωση παρουσιάζει η φωτιά στα Μέγαρα, που εκδηλώθηκε στην περιοχή Βενίζα στις 13:41 και λόγω της έκτασής της, δόθηκε εντολή για άμεση εκκένωση των οικισμών Ζάχουλη και Παπαγιαννέικα.

Υπό έλεγχο τέθηκαν επίσης δύο από τα τρία μέτωπα στη Σαλαμίνα, ενώ ελαφρώς βελτιωμένη εικόνα παρουσιάζει και το τέταρτο στο λόφο Πατρίς.

Στην Πεντέλη επίσης, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της Πυροσβεστικής, πλέον η φωτιά είναι σε ύφεση και δεν υπάρχουν ενεργές εστίες.

