“Ανοίγει” το Fuel Pass 2, έρχεται νέο Pass για τον ΕΦΚ

Πόσα χρήματα θα πάρουν οι δικαιούχοι. Ποιοι θα πάρουν επιστροφή του ΕΦΚ. Τα κλειδιά της επιδότησης. Οι δικαιούχοι. Τι γίνεται με το πετρέλαιο κίνησης.

Στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας αναμένεται να ανοίξουν δύο ακόμα πλατφόρμες επιδομάτων, μέσα από τις οποίες η κυβέρνηση θα μοιράσει 260 εκατ. ευρώ σε περισσότερα από 3 εκατ. νοικοκυριά και αγρότες.

Πρόκειται για τον δεύτερο κύκλο επιδότησης καυσίμων αλλά και την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης (ΕΦΚ) στους κατ' επάγγελμα αγρότες.

Στόχος της κυβέρνησης είναι πριν την έξοδο του Αυγούστου οι καταναλωτές να έχουν πάρει μια ανάσα, γεμίζοντας με κρατικό χρήμα τουλάχιστον ένα ρεζερβουάρ (για μεσαία αυτοκίνητα).

Το Fuel Pass 2 φέρνει αυξημένες επιδοτήσεις έως και 100 ευρώ, με το μπόνους της ψηφιακής εκδοχής του (αξιοποιείται μόνο στα βενζινάδικα) να προσφέρει πρόσθετη ενίσχυση 15 ευρώ σε σχέση με την κατάθεση στον τραπεζικό λογαριασμό (μπορεί να γίνει ανάληψη των χρημάτων και χρήση τους παντού). Η αίτηση για το Fuel Pass γίνεται με κωδικούς taxisnet μέσω του gov.gr και η επιδότηση αφορά την περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.

Τα κλειδιά της επιδότησης

Η οικονομική ενίσχυση ανάλογα με το είδος του οχήματος (αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα) και την περιοχή που βρίσκεται η κύρια κατοικία του δικαιούχου (ηπειρωτική περιοχή ή νησιά) κυμαίνεται από 60 έως 100 ευρώ. Η κατάθεση της ενίσχυσης στον τραπεζικό λογαριασμό περιορίζει τα ποσά από 45 έως 80 ευρώ ενώ μέσω smartphone τα ποσά διευρύνονται από 60 έως 100 ευρώ.

Δικαιούχοι: Η ενίσχυση χορηγείται μόνο σε φυσικά πρόσωπα, συμπεριλαμβανομένων και ελεύθερων επαγγελματιών που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας και έχουν στην κατοχή τους αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα.

Κριτήρια: Το ατομικό εισόδημα με βάση τη φετινή φορολογική δήλωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 30.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προσαυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος του νοικοκυριού (σύζυγος/μέλος συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενα τέκνα). Για το ζευγάρι, το όριο ανέρχεται σε 33.000 ευρώ, με ένα παιδί φτάνει τις 36.000 ευρώ και με δύο τις 39.000 ευρώ. Με τέσσερα παιδιά, αγγίζει τις 45.000 ευρώ. Με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια, δικαιούχοι είναι 3,1 εκατ. από το σύνολο των 3,5 εκατ. ιδιοκτητών οχημάτων.

Η αίτηση: Αρχές της επόμενης εβδομάδας ανοίγει η πλατφόρμα στο gov.gr για τη δήλωση του οχήματος, ιδιόκτητου ή με μακροχρόνια μίσθωση. Κάθε όχημα μπορεί να δηλωθεί από ένα μόνο φυσικό πρόσωπο και κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί να δηλώνει μόνο ένα όχημα. Απαραίτητη προϋπόθεση το όχημα να είναι σε κυκλοφορία, να είναι ασφαλισμένο και να μην οφείλονται τέλη κυκλοφορίας.

Η επιδότηση: Τα συνολικά ποσά της επιδότησης για το επόμενο τρίμηνο διαμορφώνονται ανάλογα με την περιοχή της κύριας κατοικίας και το είδος του οχήματος ως εξής:

80 ευρώ για κάτοχο αυτοκινήτου με κύρια κατοικία σε ηπειρωτική περιοχή με τη χρήση ψηφιακή κάρτας και 65 ευρώ χωρίς κάρτα

για κάτοχο αυτοκινήτου με κύρια κατοικία σε ηπειρωτική περιοχή με τη χρήση ψηφιακή κάρτας και 65 ευρώ χωρίς κάρτα 100 ευρώ για κάτοχο αυτοκινήτου με κύρια κατοικία σε νησιωτική χώρα με τη χρήση κάρτας και 85 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό

για κάτοχο αυτοκινήτου με κύρια κατοικία σε νησιωτική χώρα με τη χρήση κάρτας και 85 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό 60 ευρώ για κάτοχο μοτοσικλέτας και κύρια κατοικία σε ηπειρωτική περιοχή με τη χρήση κάρτας και 45 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό

για κάτοχο μοτοσικλέτας και κύρια κατοικία σε ηπειρωτική περιοχή με τη χρήση κάρτας και 45 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό 70 ευρώ για κάτοχο μοτοσικλέτας με κύρια κατοικία στα νησιά με κάρτα και 55 ευρώ στον τραπεζικό λογαριασμό.

Ντίζελ κίνησης. Ειδικά για το ντίζελ ισχύει και η επιδότηση στην αντλία, με αποτέλεσμα μείωση της τιμής του καυσίμου κατά 12 λεπτά το λίτρο (με ΦΠΑ 15 λεπτά).

ΕΦΚ: Για τους κατά κύριο επάγγελμα αγρότες, η κυβέρνηση έχει ανακοινώσει πως θα επιστραφεί ο ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου του πρώτου εξαμήνου του 2022. Σε ειδική πλατφόρμα θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στην οποία θα δηλωθεί η αξία του πετρελαίου κίνησης που αγόρασαν. Το ποσό της επιστροφής υπολογίζεται με βάση την αξία των αγορών τους α' εξαμήνου και με ανώτατο όριο συντελεστή ανά στρέμμα για κάθε καλλιέργεια ή εκτροφή, όπως αυτές έχουν διαμορφωθεί στη δήλωση ΟΣΔΕ του 2021. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή δήλωσης ΟΣΔΕ και για το έτος 2022.

