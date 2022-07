Υγεία - Περιβάλλον

Σκόπελος: Ακρωτηριάστηκε μωρό 1,5 έτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μωρό διακομίστηκε από την Σκόπελο στον Βόλο με πλωτό σκάφος του Λιμενικού.



Αναστάτωση στην Σκόπελο προκλήθηκε από την περιπέτεια μωρού που δεν είχε συμπληρώσει τα δύο του χρόνια.

Συγκεκριμένα, το αγοράκι 1,5 έτους υπέστη μερικό ακρωτηριασμό σε δάκτυλο του ενός χεριού, στην Σκόπελο, και χρειάστηκε χθες το απόγευμα να διακομιστεί στον Βόλο, προκειμένου να νοσηλευθεί στο Νοσοκομείο.

Η διακομιδή του μωρού, έγινε στις 4.30 περίπου το απόγευμα με το πλωτό σκάφος του Λιμεναρχείου Βόλου, ενώ λεπτομέρειες για το ατύχημα δεν έγιναν γνωστές.

Πηγή: magnesianews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης από τον φίλο της μητέρας της - Τα στοιχεία του συλληφθέντα (εικόνες)

Ιπποκράτειο: Έδιωξαν έγκυο επειδή “έληγε η εφημερία” - Πέθανε το νεογέννητο

Σκρέκας για “Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή”: επιδότηση και σε επιλαχόντες