Πέθανε ο Θεόδωρος Καρζής

Θλίψη στον χώρο της δημοσιογραφίας για τον θάνατο του Θεόδωρου Καρζή.



Πέθανε ο Θεόδωρος Καρζής, δημοσιογράφος, λογοτέχνης και ιστορικός με πλούσιο συγγραφικό έργο. Διετέλεσε γενικός διευθυντής του Αθηναϊκού Πρακτορείου Ειδήσεων από το 1987 έως το 1989 και επί της διοίκησής του συντάχθηκε και εκδόθηκε ο «Γλωσσικός οδηγός για δημοσιογράφους», ένα εργαλείο για τη σωστή χρήση της ελληνικής γλώσσας. Για το έργο του αυτό είχε τιμηθεί από το ΑΠΕ-ΜΠΕ τον Μάρτιο του 2018.

Υπήρξε πολιτικός αρθρογράφος επί σειρά ετών και στην εξαιρετικά πλούσια σταδιοδρομία του διετέλεσε διευθυντής Ειδήσεων, Διεθνών Σχέσεων και Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης της ΕΡΤ, μέλος του διοικητικού συμβουλίου της ΕΡΤ, του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) και του Μορφωτικού Ιδρύματος της ΕΣΗΕΑ.

Ως διευθυντής εκπαιδευτικής τηλεόρασης και διεθνών σχέσεων της ΕΡΤ εκπροσώπησε επί σειρά ετών την Ελλάδα στους διεθνείς οργανισμούς Universite Radiophonique et Television Scolaire στο Βέλγιο και του Centre Mediterraneen de la Communication Audiovisuelle στη Γαλλία, στο οποίο διετέλεσε και πρόεδρος.

Στο συγγραφικό του έργο ασχολήθηκε με την ιστορία του Ελληνισμού, τις μελέτες για τη γλώσσα, ενώ έχει εντρυφήσει και στον πολιτισμό της Κίνας. Είχε συγγράψει περισσότερα από 30 βιβλία, τα οποία απέσπασαν θερμές κριτικές και ορισμένα τιμητικές διακρίσεις, όπως η πεντάτομη «Ιστορία της Γυναίκας» που έλαβε το Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών, «Οι πατρίδες των Ελλήνων» που έλαβε το βραβείο της Ένωσης Σμυρναίων και Μεγάλη Περγαμηνή Εστίας Νέας Σμύρνης, και η «Η εποποιία της γλώσσας» που έλαβε το Βραβείο Ιδρύματος Μπότση. Επιπλέον, είχε διατελέσει αντιπρόεδρος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.

Ήταν πατέρας του δημοσιογράφου Φοίβου Καρζή και ανιψιός του σκηνοθέτη Λίνου Καρζή.

