Αιγάλεω: Επίθεση κουκουλοφόρων στο δημαρχείο

Για μεγάλες υλικές ζημιές κάνει λόγο ο Δήμος Αιγάλεω. Το μήνυμα του Δημάρχου.



Επίθεση από κουκουλοφόρους δέχτηκε τα ξημερώματα το δημαρχείο Αιγάλεω. Οι δράστες προκάλεσαν μεγάλες υλικές ζημιές εξωτερικά του ισογείου και στην είσοδο του κτιρίου.

Επίσης, επιτέθηκαν λεκτικά και στον υπάλληλο φύλακα, ο οποίος βρισκόταν στον χώρο της εισόδου, όπως σημειώνει σε ανακοίνωση του ο Δήμος Αιγάλεω, ο οποίος «καταδικάζει απερίφραστα την αναίτια επίθεση» και τονίζει: «Οποιαδήποτε μορφή βίας δεν μπορεί να είναι ανεκτή».

Από τη πλευρά του, ο δήμαρχος Γιάννης Γκίκας σε ανάρτηση του καταδικάζει απερίφραστα την αναίτια επίθεση, σημειώνοντας: «Τέτοιες ενέργειες λειτουργούν υπονομευτικά στην προσπάθεια για αναβάθμιση της τοπικής κοινωνίας. Πιστοί στις αρχές και τις αξίες μας θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, για τους συμπολίτες μας».

Η ανακοίνωση του Δήμου:

