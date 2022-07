Κόσμος

Σιτηρά: Ρωσία - Ουκρανία συμφώνησαν για εξαγωγές

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Θετικό πρόσημο από τη συμφωνία Μόσχας και Κιέβου, καθώς αναμένεται πτώση στις τιμές των σιτηρών.

Η Ουκρανία και η Ρωσία υπέγραψαν σήμερα στην Κωνσταντινούπολη δύο χωριστές συμφωνίες με την Τουρκία και τα Ηνωμένα Έθνη για την εξαγωγή σιτηρών και γεωργικών προϊόντων μέσω της Μαύρης Θάλασσας.

Το Κίεβο αρνήθηκε να υπογράψει απευθείας το κείμενο της συμφωνίας με τη Μόσχα, η οποία υπέγραψε ίδια συμφωνία με την Άγκυρα και τον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ.

Υπουργοί των κυβερνήσεων της Ρωσίας και της Ουκρανίας υπέγραψαν χωριστά τη συμφωνία, αποφεύγοντας επιμελώς να καθίσουν στο ίδιο τραπέζι και να έχουν χειραψία στη συνάντηση αυτή στην Κωνσταντινούπολη.

Η συμφωνία μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας προκείμενου ν' ανοίξουν ξανά οι εξαγωγές των σιτηρών από τα ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα θα βοηθήσει να κατευναστεί μια παγκόσμια επισιτιστική κρίση, όπως δήλωσαν ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

"Σήμερα, υπάρχει ένας φάρος στη Μαύρη Θάλασσα. Ένας φάρος ελπίδας (και) δυνατότητας... και ανακούφιση σε έναν κόσμο που τον χρειάζεται περισσότερο από ποτέ", δήλωσε ο Γκουτέρες κατά την τελετή υπογραφής, καλώντας τη Ρωσία και την Ουκρανία να εφαρμόσουν πλήρως τη συμφωνία.

Ο Ερντογάν δήλωσε ότι η συμφωνία, η οποία υπογράφηκε και από την Τουρκία, θα βοηθήσει στην πρόληψη του λιμού και στη μείωση του παγκόσμιου πληθωρισμού των τροφίμων.

Με βάση τη συμφωνία, πάνω από 20 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών που βρίσκονται «κολλημένοι» σε αποκλεισμένα λιμάνια της Ουκρανίας στη Μαύρη Θάλασσα θα ξεμπλοκάρουν.

Ειδήσεις σήμερα:

Σκόπελος: Ακρωτηριάστηκε μωρό 1,5 έτους

Σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης από τον φίλο της μητέρας της - Τα στοιχεία του συλληφθέντα (εικόνες)

Ιπποκράτειο: Έδιωξαν έγκυο επειδή “έληγε η εφημερία” - Πέθανε το νεογέννητο