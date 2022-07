Κοινωνία

Δίκη Κωστόπουλου: ο μεσίτης καταγγέλλει παρεμβάσεις στο έργο της δικαιοσύνης

Το ενδεχόμενο να φτάσει στα Διεθνή Δικαστήρια και οι δηλώσεςι Τσίπρα και Μητσοτάκη για την υπόθεση.

Ο μεσίτης ο οποίος έχει καταδικαστεί σε 10 χρόνια κάθειρξη για το θάνατο του Ζακ Κωστόπουλου, Αθανάσιος Χορταριάς, λίγες ημέρες, μετά την αποφυλάκιση του, προαναγγέλλει προσφυγή του στα διεθνή δικαστήρια, Αυτό συνέβη με ανακοίνωση, μέσω των δικηγόρων του Ορφέα Φίλου και Γιάννη Γλύκα και αφορμή, όπως αναφέρεται, στάθηκαν οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη και του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Αλέξη Τσίπρα, για την υπόθεση.

Η ανακοίνωση των δικηγόρων του μεσίτη:

"Στις 4 Ιουλίου του 2022, έγινε δεκτή ομόφωνα κατόπιν θετικής εισαγγελικής πρότασης από το Β’ Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αθηνών, η αίτησή μου για την αναστολή εκτέλεσης της ποινής μου.

Αμέσως, πήραν θέση μέλη πολιτικών κομμάτων, μεταξύ των οποίων ο εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, ο οποίος με χαρακτήρισε ως «αμετανόητο δολοφόνο», μη σεβόμενος τις Δικαστικές Αρχές και τις αποφάσεις τους.

Η τοποθέτησή του αυτή επισφραγίσθηκε με την δήλωση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης κ. Τσίπρα, ο οποίος έσπευσε να πάρει θέση σε εν εξελίξει ποινική υπόθεση, χαρακτηρίζοντας στις 13/07/2022 το επίδικο περιστατικό ως «πρωτοφανή περίπτωση τυφλής ρατσιστικής βίας», παρά το γεγονός ότι εν γνώσει του κανείς δεν κατηγορήθηκε για ρατσιστικό έγκλημα κατά τους όρους του 82 Α του Ποινικού Κώδικα.

Στη συνέχεια δε τοποθετήθηκε και ο πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης, υποδεχόμενος τους αντιδίκους μου στο Μέγαρο Μαξίμου ως εκπροσώπους της ΛΟΑΤΚΙ+ Κοινότητας, μνημονεύοντας ότι ενημερώθηκε για τις εξελίξεις στην δικαστική υπόθεση και καταλήγοντας ότι ο «ρατσισμός και οι διακρίσεις δεν έχουν θέση στην κοινωνία μας», παραβλέποντας ομοίως ότι δεν είχε η αποδιδόμενη πράξη ρατσιστικά χαρακτηριστικά για την Ελληνική Δικαιοσύνη και εκπέμποντας συνακόλουθα λάθος μήνυμα ότι οι αποφάσεις της Δικαιοσύνης πρέπει να αναθεωρηθούν.

Οι πολιτικές αυτές παρεμβάσεις εντός μόλις δύο ημερών, συνιστούν μία πρωτοφανή προσπάθεια επηρεασμού της Δικαιοσύνης άμεσα και έμμεσα, ώστε να αναιρεθεί μία ομόφωνη δικαστική απόφαση με αντίστοιχη θετική εισαγγελική πρόταση, η οποία ελήφθη σύμφωνα με τον Νόμο.

Ως εκ τούτου, είμαι υποχρεωμένος να προβώ σε κάθε απαιτούμενη νόμιμη ενέργεια ακόμη και ενώπιον Διεθνών Δικαστηρίων, στο πλαίσιο των αρχών της Δίκαιης Δίκης και του σεβασμού στο τεκμήριο Αθωότητας, ώστε στην υπόθεσή αυτή να καταδειχθεί η αθωότητά μου, απέναντι στην πολιτικοποίηση μίας ποινικής υπόθεσης και την άσκηση αντιδεοντολογικών πιέσεων στην Ελληνική Δικαιοσύνη."

