Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Αντιικά χάπια: Aπό τα φαρμακεία των νοσοκομείων η προμήθειά τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σε έκτακτη ανάγκη, οι πολίτες θα προμηθεύονται αντιικά χάπια κατά της Covid-19 από τα φαρμακεία των νοσοκομείων. Η διαδικασία.

Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης, οι πολίτες θα μπορούν να προμηθεύονται τη θεραπεία αντιικών χαπιών κατά της νόσου COVID-19 απευθείας από τα φαρμακεία των Nοσοκομείων.

Όπως αναφέρει το υπ.Υγείας σε ανακοίνωση του, η διάθεση αντιικών χαπιών κατά της νόσου COVID-19 με την κατ’οικον παράδοση, συνεχίζεται αδιάλειπτα, με τη διαρκή υποστήριξη των νοσοκομειακών φαρμακοποιών και η προμήθεια των αντιικών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης , θα γίνεται από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. σε προκαθορισμένες ημέρες και ώρες.

Πληροφορίες παρέχονται στις ιστοσελίδες των Υγειονομικών Περιφερειών για τα Νοσοκομεία αρμοδιότητας τους (δύναται να τροποποιούνται).

Αττική:

https://www.1dype.gov.gr/wp-content/uploads/2022/07/ΠΙΝ.-ΔΙΑΘΕΣΗ-Σ-ΑΝΤΙΙΚΩΝ-ΧΑΠΙΩΝ-ΣΤΑ-ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ-ΝΟΣ.pdf

Πειραιάς & Αιγαίο:

https://www.2dype.gov.gr/2022-03-21-12-54-49/dimosia-ygeia/item/21-07-2022-2-7-covid-19-paxlovid

Μακεδονία:

https://www.3ype.gr/menu-3ype/menu-dhmosiaygeia/menu-pandimiacovid19/261-cat-farmnoscovid19agogi/295-art-farmnoscovid19agogi.

Μακεδονία & Θράκη:

https://www.4ype.gr/programma-chorigisis-tis-antiiikis-agogis-paxlovid-apo-ta-farmakeia-armodiotitas-tis-4is-ype-makedonias-thrakis/

Θεσσαλία & Στερεά Ελλάδα:

https://www.dypethessaly.gr/announcements-body/item_21_07_2022_040858/

Πελοποννήσoς, Ιόνια Νησιά, Ήπειρος & Δυτική Ελλάδα:

https://www.dypede.gr/paxlovid/

Κρήτη:

https://www.hc-crete.gr/diathesi-agogis-covid19-farmakeia-nos

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η έγκριση της αντιικής αγωγής Covid-19 από την αρμόδια Επιτροπή και στη συνέχεια η συνταγογράφηση της αγωγής από τον θεράποντα ιατρό.

Η αντιική αγωγή Covid-19 μπορεί να παραλαμβάνεται από συγγενή ή φίλο/φίλη του ασθενούς, κατά τις ώρες παραλαβής που έχουν οριστεί, με μόνη την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας του/της παραλαμβάνοντος/ουσας, το ΑΜΚΑ του ασθενούς και τον αριθμό της συνταγής. Για την είσοδο στα φαρμακεία των Νοσοκομείων του Ε.Σ.Υ. δεν είναι απαραίτητο Rapid test, είναι απαραίτητη φυσικά η χρήση προστατευτικής μάσκας.

Ειδήσεις σήμερα:

Τροχαίο στην Κεφαλονιά: Αεροδιακομιδή για το παιδί - Θρήνος για την μητέρα (εικόνες)

Σκρέκας για “Ανακυκλώνω - Αλλάζω συσκευή”: επιδότηση και σε επιλαχόντες

Ιπποκράτειο: Έδιωξαν έγκυο επειδή “έληγε η εφημερία” - Πέθανε το νεογέννητο