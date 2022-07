Κοινωνία

Εξάρχεια: Επεισόδια, πετροπόλεμος και προσαγωγές (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Άλλη μία νύχτα έντασης στα Εξάρχεια. Πέτρες, δακρυγόνα και δεκάδες προσαγωγές.

Επεισόδια σημειώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στα Εξάρχεια, όπου περίπου 250 άτομα είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία.

Τα επεισόδια σημειώθκαν ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και μερίδας ατόμων που επιχείρησαν να πραγματοποιήσουν συγκέντρωση με αφορμή την απόπειρα βιασμού γυναίκας στα Εξάρχεια, που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Άτομα από τους διαδηλωτές πέταξαν πέτρες και αντικείμενα κατά των αστυνομικών που έκαναν χρήση χημικών και χειροβομβίσων κρότου λάμψης.

Η ΕΛΑΣ ως τα ξημερώματα προχώρησε σε 56 προσαγωγές.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός - Καύσωνας το Σάββατο: Έως 42 βαθμούς η θερμοκρασία

Σημεία για rapid test δωρεάν το Σάββατο

Στίβος - Σίντνεϊ ΜακΛάφλιν: Θρίαμβος και παγκόσμιο ρεκόρ στο Όρεγκον