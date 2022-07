Life

Ο Μπρους Γουίλις χορεύει με την 10χρονη κόρη του (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο ηθοποιός που πρόσφατα διαγνώστηκε με αφασία χορεύει με την κόρη του, σε ένα τρυφερό βίντεο.

Ένα τρυφερό βίντεο μοιράστηκε με τους ακολούθους της η σύζυγος του Μπρους Γουίλις. Στο βίντεο ο 67χρονος ηθοποιός χορεύει με την 10χρονη κόρη του.

Ο πρωταγωνιστής του «Πολύ σκληρός για να πεθάνει», πρόσφατα διαγνώστηκε με αφασία. Στο βίντεο, όμως, φαίνεται να διασκεδάζει με την κόρη του, η οποία απολαμβάνει γελώντας με το χιούμορ του πατέρα της.

Το τραγούδι που χορεύουν είναι το “Abou Damn Time”.

Ο Γουίλις πριν από λίγους μήνες ανακοίνωσε ότι παραιτείται της υποκριτικής, λόγω της ασθένειάς του.

Την ανακοίνωση είχαν υπογράψει η σύζυγός του Έμμα, η κόρη τους, η πρώην σύζυγός του, Ντέμι Μουρ και τα τρία τους παιδιά.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Emma Heming Willis (@emmahemingwillis)

Ειδήσεις σήμερα:

Βόλος: Αγριογούρουνο σε παραλία - Κάνει “παρέα” με παιδιά (εικόνες)

Φωτιά στα Βατερά - Κυτέλης: είδα 6 καμένα σπίτια, οι φλόγες έφθασαν στην θάλασσα (βίντεο)

Νοσηλευτής πέθανε εν ώρα εργασίας, σε νοσοκομείο με εφημερία