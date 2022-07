Πολιτική

Επέτειος αποκατάστασης της Δημοκρατίας: Το μήνυμα Μητσοτάκη

Το μήνυνα του Πρωθυπουργού για την 48η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

Στην οξεία ενεργειακή κρίση, στην πανδημία, αλλά και στις προκλήσεις κατά των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αναφέρεται ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο μήνυμά του για την 48η επέτειο αποκατάστασης της Δημοκρατίας.

«Οπλισμένη με πείρα σχεδόν πέντε δεκαετιών, η Δημοκρατία μας καλείται, σήμερα, να αναμετρηθεί με νέα εξωγενή προβλήματα», σημειώνει ο κ. Μητσοτάκης, ενώ κάνει ιδιαίτερη αναφορά στην ενεργειακή κρίση τονίζοντας ότι «η Ελλάδα διαθέτει ενεργειακή επάρκεια και μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, όμως, θωρακίζει και τους πολίτες της με στοχευμένα μέτρα απέναντι στις ανατιμήσεις. Τα οφέλη από την ανάταξη της οικονομίας επιστρέφουν έτσι στην κοινωνία. Πάντα όμως με σχέδιο και ευθύνη, που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συλλογική πρόοδο».

«Τα μηνύματα των αγωνιστών κατά της Δικτατορίας γίνονται φάροι για τους μαχητές της σύγχρονης Δημοκρατίας. Μας καλούν να την προστατέψουμε από το ψέμα και τη δημαγωγία», επισημαίνει ο πρωθπουργού.

Ακολουθεί ολόκληρο το μήνυμα του πρωθυπουργού:

Οι Έλληνες γιορτάζουμε, σήμερα, 48 χρόνια γόνιμης δημοκρατικής διαδρομής. Από εκείνες τις ιστορικές στιγμές της 24ης Ιουλίου του 1974 όταν ο Κωνσταντίνος Καραμανλής αποκαθιστούσε τη Δημοκρατία στην πατρίδα μας και μετά, η χώρα μας διανύει τη μεγαλύτερη περίοδο ομαλής κοινοβουλευτικής ζωής στους δύο αιώνες της εθνικής μας ανεξαρτησίας. Σε λίγο μάλιστα, το Σύνταγμά μας θα είναι το μακροβιότερο στην Ιστορία του τόπου, με διάρκεια μεγαλύτερη ακόμη και εκείνου του 1864. Ένα ακόμη δείγμα της δύναμης που έχει η Δημοκρατία να διαρκεί και να ανανεώνεται.

Πολιτική σταθερότητα με ισχυρό Κράτος Δικαίου και ανάπτυξη με γεφύρωση των κοινωνικών διαφορών είναι μερικές μόνο από τις κατακτήσεις της Μεταπολίτευσης. Καθόλου αυτονόητες για το νεαρό πολίτευμα του 1974. Καθόλου δεδομένες, όπως έδειξαν, αργότερα, τα χρόνια του λαϊκισμού και του διχασμού. Και βέβαια, καθόλου εύκολες απέναντι στις διαχρονικές εθνικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε.

Κι όμως, όλο αυτό το διάστημα, οι Ελληνίδες κι οι Έλληνες πετύχαμε να υπερβούμε δυσκολίες, βαδίζοντας στον δρόμο της Ευρώπης, της Ειρήνης και της Προόδου. Ώστε να έχουμε ξεπεράσει παγκόσμιες καταιγίδες όπως η πανδημία. Αλλά και πολλά ταυτόχρονα και σύνθετα στοιχήματα, όπως οι επιθετικές προκλήσεις γύρω από κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

Οπλισμένη με πείρα σχεδόν πέντε δεκαετιών, η Δημοκρατία μας καλείται, σήμερα, να αναμετρηθεί με νέα εξωγενή προβλήματα. Με κυρίαρχο, ασφαλώς, την ενεργειακή ανασφάλεια και την ακρίβεια που προκαλεί η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Στις ασύμμετρες αυτές απειλές, η Πολιτεία ξεδιπλώνει συνεχώς νέες απαντήσεις. Κι ενώ διεκδικεί ευρωπαϊκές λύσεις, προχωρεί σε εθνικές ενισχύσεις.

Ήδη η Ελλάδα διαθέτει ενεργειακή επάρκεια και μετατρέπεται σε κόμβο μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου στα Βαλκάνια και στην Ευρώπη. Ταυτόχρονα, όμως, θωρακίζει και τους πολίτες της με στοχευμένα μέτρα απέναντι στις ανατιμήσεις. Τα οφέλη από την ανάταξη της οικονομίας επιστρέφουν, έτσι, στην κοινωνία. Πάντα, όμως, με σχέδιο και ευθύνη που δεν θέτουν σε κίνδυνο τη συλλογική πρόοδο.

Αυτήν την ημέρα, τα μηνύματα των αγωνιστών κατά της Δικτατορίας γίνονται φάροι για τους μαχητές της σύγχρονης Δημοκρατίας. Μας καλούν να την προστατέψουμε από το ψέμα και τη δημαγωγία. Και να την βαθύνουμε με περισσότερα δικαιώματα. Να συνδυάσουμε την ελευθερία με την ευθύνη. Την ατομική στάση με την ενότητα. Και, κυρίως, τη συνέχεια της δημιουργικότητας με τη σιγουριά της σταθερότητας.

Τους ήρωες εκείνους, σήμερα τους θυμόμαστε. Τους τιμούμε και τους ακούμε. Πιο δυνατοί, ενωμένοι και αισιόδοξοι, οι Έλληνες προχωρούμε!

