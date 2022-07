Κοινωνία

Φωτιά στο Ποικίλο Όρος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν από αέρος και επίγειες στους πρόποδες του Πικοίλου Όρους.

Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, στη Ζωφριά, στους πρόποδες του Ποικίλου Όρους.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 11:30 το πρωί, στο τέρμα της οδού Θέτιδος του δήμου Φυλής και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται σπίτια.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 41 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Ζωφριά, Άνω Λιόσια του δήμου Φυλής επιχειρούν 41 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 24, 2022

Ειδήσεις σήμερα:

Θήβα: Τρένο παρέσυρε και ακρωτηρίασε 45χρονο

Απογραφή: Πού αυξήθηκε και πού μειώθηκε ο πληθυσμός της χώρας

Σεισμός στο Αρκαλοχώρι: Εγκαίνια για το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία (εικόνες)