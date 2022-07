Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Έκλεψε φαρμακείο και βούτηξε στη θάλασσα για να μην τον πιάσουν!

Επεισοδιακή σύλληψη στη Θεσσαλονίκη. Τι βρήκαν στην κατοχή του οι αστυνομικοί

(εικόνα αρχείου)

Ένα απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι (23-07-2022) σε φαρμακείο στην περιοχή της Ασπροβάλτας, στη Θεσσαλονίκη. Ένας 40χρονος Έλληνας μπήκε μέσα και βούτηξε χρηματικό ποσό από την ταμειακή μηχανή.

Στη συνέχεια, ο άνδρας κατάλαβε ότι είχε ξεκινήσει καταδίωξη από αστυνομικούς και κάποια στιγμή αποφάσισε να πέσει στη θάλασσα για να αποφύγει την επικείμενη σύλληψή του.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στην κατοχή του οι αστυνομικοί βρήκαν 3 μικροδέματα ηρωίνης, εκτός από τα χρήματα που είχε κλέψει από το φαρμακείο στη Θεσσαλονίκη.

