Φωτιές: Η ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τα πύρινα μέτωπα

Έκτακτη ενημέρωση για τα μέτωπα των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα έκανε το απόγευμα ο εκπρόσωπος Τύπου της Πυροσβεστικής.

Αρκετά είναι τα μέτωπα πυρκαγιών σε όλη την Ελλάδα που έχει να αντιμετωπίσει η Πυροσβεστική, σύμφωνα με τα όσα τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, επιπυραγός, Γιάννης Αρτοποιός σε έκτακτη ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα.

Οι μεγαλύτερες μάχες αυτή τη στιγμή δίνονται στο Εθνικό Πάρκο Δαδιάς, στη Λέσβο και στα Κρέστενα Ηλείας. Επίσης, φωτιές είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή σε Τσακατούρα Γρεβενών, στο Δήμο Φαιστού στο Ηράκλειο της Κρήτης και στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας.

Δύσκολη είναι κατάσταση στην πυρκαγιά στο δάσος της Δαδιάς στο Σουφλί Έβρου, όπου επιχειρούν αδιάκοπα 320 πυροσβέστες, 13 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 68 οχήματα, ενώ περιοδικά επιχειρούν από αέρος καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας 10 αεροσκάφη και 13 ελικόπτερα.

Στη μάχη με τη φωτιά στη Δαδιά παρέχουν συνδρομή οι δασικές υπηρεσίες Έβρου που κατευθύνουν τους υλοτόμους των δασικών συνεταιρισμών της περιοχής και των όμορων δασαρχείων Διδυμοτείχου και Αλεξανδρούπολης, οι οποίοι δημιουργούν επιπλέον αντιπυρικές ζώνες και διαπλατύνουν τις ήδη υπάρχουσες. Το ΓΕΕΘΑ έχει διαθέσει 8 μηχανήματα έργου, μία ομάδα Δευκαλίωνα, αποτελούμενη από 36 στελέχη, 4 υδροφόρα οχήματα, ενώ η τοπική αυτοδιοίκηση έχει διαθέσει μεγάλο αριθμό υδροφόρων οχημάτων, ενώ συνδράμουν επίσης μεγάλος αριθμός εθελοντών. Όλες οι πυροσβεστικές υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν τεθεί σε γενική επιφυλακή. Ταυτόχρονα, οι δυνάμεις Πολιτικής Προστασίας παρέχουν κάθε συνδρομή με διάφορα υδροφόρα οχήματα.

Σε ό,τι αφορά την περιφερειακή ενότητα Λέσβο, όπως υπογράμμισε ο κ. Αρτοποιός, σε εξέλιξη βρίσκεται μια πολύ επικίνδυνή πυρκαγιά, η οποία είχε ως σημείο έναρξης την περιοχή Καστρί. Εκεί επιχειρούν 81 πυροσβέστες, με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 υδροφόρα οχήματα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες από την τοπική αυτοδιοίκηση. Επιχειρούν από αέρος 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Για τη συγκεκριμένη πυρκαγιά εκδόθηκαν τα εξής μηνύματα από το 112 για προληπτική απομάκρυνση των κατοίκων: Στις 23/7, στις 11:25, από την περιοχή Βατερά Λέσβου για την προληπτική απομάκρυνσή τους στην περιοχή Πολιχνίτο. Σήμερα, στις 13:30 από Βρύσα προς Πολιχνίτο και στις 15:10 από Σταυρό και κατεύθυνση προς Βατερά και Πολιχνίτο. «Η πολύ δύσκολη αυτή επιχείρηση είναι σε εξέλιξη» σημείωσε ο κ. Αρτοποιός.

Επίσης, ενημέρωσε πως μια πολύ δύσκολη δασική πυρκαγιά εκδηλώθηκε σήμερα στις 15:36 στο Δήμο Ανδρίτσαινας Κρεστένων. Σύμφωνα με τον κ. Αρτοποιό, εκεί επιχειρούν 125 πυροσβέστες με 43 οχήματα, 7 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα. Όπως εξήγησε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ, λόγω ότι η φωτιά αυτή βρίσκεται κοντά σε κατοικημένη περιοχή ενεργοποιήθηκε από τις 17:10 το 112, όπου εστάλησαν μηνύματα για την αποφυγή μετακινήσεων στις περιοχές Κρέστενα, Φρύξα, Μακρίσια, Σκιλλουντία, ενώ έχουν γίνει εισηγήσεις για προληπτικές απομακρύνσεις λόγω του κινδύνου της πυρκαγιάς από Κρέστενα, Φρύξα, Σκιλλουντία, Γρύλο και Βρύνα.

Επιπλέον, σε εξέλιξη βρίσκεται δασική πυρκαγιά στη θέση Τσακατούρα Γρεβενών, όπου εκεί επιχειρούν 21 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 3 οχήματα και 1 ελικόπτερο. Όπως τόνισε ο κ. Αρτοποιός, πρόκειται για πολύ δύσβατη περιοχή.

Μια ακόμα φωτιά καίει χορτολιβαδική έκταση στο Δήμο Φαιστού του Ηρακλείου Κρήτης που εκδηλώθηκε στις 15:32 σήμερα το μεσημέρι. Επιχειρούν 75 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 20 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Όπως μετέδωσε το ΑΠΕ-ΜΠΕ πριν από λίγο, η πυρκαγιά αυτή έχει οριοθετηθεί.

Ακόμα, στις 16:17 εκδηλώθηκε πυρκαγιά στη Σαγιάδα Θεσπρωτίας, όπου εκεί επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων τμημάτων, 9 οχήματα και 1 ελικόπτερο.

Σημείωσε ότι η Πυροσβεστική κατάφερε να θέσει άμεσα σε μερικό έλεγχο τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν νωρίτερα σήμερα στα Άνω Λιόσια και στο Σοφικό Κορινθίας.

Ο κ. Αρτοποιός τόνισε ότι σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και αύριο (25/7) προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας.

Τέλος, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΣ απηύθυνε έκκληση στους πολίτες να είναι πολύ προσεκτικοί και να αποφεύγουν οποιαδήποτε ενέργεια μπορεί να προκαλέσει την έναρξη πυρκαγιάς. «Αντιμετωπίζουμε ένα πολύ ακραίο φαινόμενο καιρικών συνθηκών με εκρηκτικό κοκτέιλ από ξηρασία, υψηλές θερμοκρασίες και ισχυρούς ανέμους. Θα δώσουμε τη μάχη με όλα τα μέσα για να μην κινδυνέψει πρωτίστως κανένας πολίτης, να διαφυλάξουμε τις περιούσιες τους και το δασικό μας πλούτο» τόνισε χαρακτηριστικά.

