Τροχαίο στο Κιάτο: Αυτοκίνητο “διέλυσε” εκκλησία και “καρφώθηκε” σε δέντρο (εικόνες)

Η οδηγός μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο. Πώς συνέβη το ατύχημα.

Ένα απίστευτο τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε στον επαρχιακό δρόμο Κιάτο–Σούλι στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδας.

Η οδηγός έχασε τον έλεγχο του ΙΧ στον επαρχιακό δρόμο Κιάτο–Σούλι, με αποτέλεσμα να βγει εκτός οδοστρώματος και να πέσει πάνω στο υπόστεγο στο εκκλησάκι της Αγίας Τριάδος καταλήγοντας σε χωράφι με ελιές.

Αποτέλεσμα του τροχαίου ήταν η οδηγός να τραυματιστεί ελαφρά και να μεταφερθεί στο κέντρο υγείας Κιάτου.

Προανάκριση διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σικυωνίων.

Πηγή: korinthostv

