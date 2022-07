Κοινωνία

Σεπόλια: Πυροβόλησαν 22χρονο

Ο καβγάς μεταξύ δύο ανδρών μετατράπηκε σε συμπλοκή. Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του νεαρού.

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής στα Σεπόλια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 22χρονος και ένα ακόμη άτομο αλβανικής καταγωγής είχαν έντονο διαπληκτισμό στη μέση της οδού Νερούτσου, ο οποίος μετατράπηκε σε συμπλοκή καθώς ο Αλβανός έβγαλε ένα πιστόλι και πυροβόλησε στα πόδια τον νεαρό Ρομά. Στη συνέχεια ο δράστης τράπηκε σε φυγή, ωστόσο, έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

Ο 22χρονος με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ διεκομίσθη στο νοσοκομείο ΚΑΤ όπου και νοσηλεύεται εκτός κινδύνου, ενώ οι αστυνομικοί έχουν πάρει ήδη και την πρώτη κατάθεση του.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια της συμπλοκής.

