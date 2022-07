Πολιτική

Fuel Pass 2: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Τα ποσά και οι δικαούχοι

Αντίστροφη μέτρηση για το ενισχυμένο Fuel Pass 2. Πώς θα πάρετε έξτρα 15 ευρώ.

Έως το τέλος της εβδομάδας και κατά πάσα πιθανότητα μέσα στο Σαββατοκύριακο θα ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα Fuel pass-2 για την επιδότηση των καυσίμων, δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας.

Το συνολικό κόστος ανέρχεται σε 200 εκατ. ευρώ και, σύμφωνα με τον υπουργό, θα καλύψει 3,1 εκατομμύρια οχήματα από 3,5 εκατομμύρια συνολικά, ενώ αναμένεται να αυξηθεί και ο αριθμός των δικαιούχων. Οι δικαιούχοι θα εισπράξουν την οικονομική ενίσχυση στις αρχές του Αυγούστου, ενώ με τη χρήση της ψηφιακής κάρτας θα έχουν μπόνους 15 ευρώ.

Ειδικότερα, η οικονομική ενίσχυση με την ψηφιακή κάρτα, ανάλογα με το είδος του οχήματος (αυτοκίνητο ή μοτοσικλέτα) και την περιοχή της κύριας κατοικίας (ηπειρωτική χώρα ή νησιά), κυμαίνεται από 60 έως 100 ευρώ, ενώ με πίστωση στον τραπεζικό λογαριασμό είναι 45- 80 ευρώ.

Παράλληλα, ο υπουργός άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να ισχύσει η έκπτωση 3% για την εφάπαξ πληρωμή του φόρου εισοδήματος και έως την 31η Αυγούστου, μετά την παράταση στην υποβολή των δηλώσεων από τις 29 Ιουλίου.

Συγκεκριμένα μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΙ, είπε ότι «πρέπει να νομοθετήσουμε για την παράταση έως την Πέμπτη, ημέρα που κλείνει η Βουλή. 'Αρα, έχουμε τρεις ημέρες για να το αξιολογήσουμε».

Ο υπουργός Οικονομικών δήλωσε, επίσης, ότι παρά τον υψηλό πληθωρισμό, οι πολίτες δείχνουν εξαιρετική συνέπεια στις φορολογικές υποχρεώσεις τους, προσθέτοντας πως «τους ευχαριστώ δημόσια για αυτό». Ειδικότερα, σύμφωνα με στοιχεία που παρέθεσε:

*Στον ΕΝΦΙΑ έχει ήδη καταβληθεί 1,1 δισ. ευρώ από τα 2,2 δισ. ευρώ συνολικά.

*Στον φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, από το συνολικό 1,9- 2 δισ. ευρώ έχουν ήδη καταβληθεί 650 εκατ. ευρώ ή το 1/3 του συνόλου.

*Στις «επιστρεπτέες προκαταβολές», έως το τέλος του Ιουλίου είναι η προθεσμία για να αποφασίσουν οι επιχειρήσεις εάν θα πληρώσουν το επιστρεπτέο ποσό σε 96 δόσεις ή εφάπαξ με έκπτωση 15%. Έως χθες το βράδυ περίπου 97.000 επιχειρήσεις είχαν εξοφλήσει το σύνολο του ποσού που έπρεπε να επιστρέψουν και έως τώρα έχουν εισρεύσει στον προϋπολογισμό περίπου 370 εκατ. ευρώ.

Πρόσθεσε δε, ότι αναμένει τα στοιχεία του Ιουνίου για το ύψος των καταθέσεων για να δει εάν οι πολίτες χρησιμοποιούν από τα διαθέσιμα.

Ο υπουργός έκανε αναφορά στο βασικό σενάριο για ενισχύσεις ύψους 8,5 δισ. ευρώ έως το τέλος του έτους για ρεύμα, φυσικό αέριο και καύσιμα. Ωστόσο, δήλωσε ότι υπάρχει και το δυσμενές σενάριο (π.χ. εάν κλείσει η στρόφιγγα του φυσικού αερίου από τη Ρωσία), με βάση το οποίο θα υπάρξει πολύ μεγαλύτερη επιβάρυνση στον προϋπολογισμό (όπως και σε πανευρωπαϊκό επίπεδο) και τότε «θα πρέπει να δούμε πάλι τους δημοσιονομικούς στόχους και για το 2022 και για το 2023».

Χαρακτήρισε τον πληθωρισμό ως το πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι ροκανίζει το διαθέσιμο εισόδημα, λέγοντας ότι «έχουμε δρόμο μπροστά μας». Ανέφερε ότι ο πληθωρισμός μπορεί τους επόμενους μήνες να σβήνει τεχνικά λόγω της βάσης σύγκρισης με πέρυσι, αλλά το πρόβλημα στο διαθέσιμο εισόδημα θα παραμένει.

Εν κατακλείδι, είπε ότι υπάρχουν θετικά στοιχεία για την πορεία της οικονομίας και αρνητικά για τον πληθωρισμό. «Το καράβι της οικονομίας πάει καλά, παρά τα μποφόρ, σε ασφαλές λιμάνι», δήλωσε χαρακτηριστικά.

