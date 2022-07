Πολιτική

Γλυπτά του Παρθενώνα: Συνάντηση Μητσοτάκη με Φοίβο και Desmond Child

Ο Πρωθυπουργός υποδέχθηκε τους δύο καλλιτέχνες στο Μέγαρο Μαξίμου. Τι ειπώθηκε για την διεθνή εκστρατεία με αίτημα την επιστροφή των Γλυπτών στην Ελλάδα.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε το μεσημέρι στο Μέγαρο Μαξίμου με τους γνωστούς καλλιτέχνες από τον χώρο της μουσικής Desmond Child και Φοίβο.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ευχαρίστησε τους δύο στιχουργούς και συνθέτες για τη συναυλία που έγινε στο Ωδείο Ηρώδου Αττικού, στις 26 Ιουνίου, υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι το αίτημα υπέρ της επανένωσης των Γλυπτών στην Αθήνα κερδίζει όλο και περισσότερο έδαφος διεθνώς.

Ακόμη, εεισήμανε ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό ο Παρθενώνας, ως κορυφαίο μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, να βρίσκεται στην ολότητά του στη φυσική του θέση.

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη – Νετανιάχου

Ο Πρωθυπουργός είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης του Ισραήλ. Μπέντζαμίν Νετανιάχου.

Σύμφωνα με το Μέγαρο Μαξίμου, «Κατά τη συνομιλία συζητήθηκαν τρέχουσες διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε την σταθερή βούληση της χώρας μας για περαιτέρω σύσφιξη και διεύρυνση των ήδη εξαιρετικών σχέσεων Ελλάδας και Ισραήλ, για την εδραίωση των οποίων συνεργάστηκε στενά στο παρελθόν με τον κ. Netanyahu».

