Παπαδόπουλος για Πισπιρίγκου: Πιθανόν να κατηγορηθεί και για τους θανάτους Ίριδας - Μαλένας

Τι ανέφερε ο Όθωνας Παπαδόπουλος στον ΑΝΤ1 μετά τη μαραθώνια απολογία της Ρούλας Πισπιρίγκου.

Ο συνήγορος υπεράσπισης της Ρούλας Πισπιρίγκου μίλησε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 μετά τη σημερινή μαραθώνια απολογία της 33χρονης για τη νέα κατηγορία που της έχει απαγγελθεί για απόπειρα ανιρωποκτονίας της κόρης της Τζωρτζίνας.

"Αρνήθηκε το σύνολο της κατηγορίας, μία κατηγορία που της αποδίδεται με τρόπο ασαφή και αόριστα χωρίς να υπάρχουν χειροπιαστά στοιχεία" είπε αρχικά ο κ. Παπαδόπουλος.

Ενώ τόνισε πως "η ίδια αρνείται και τη σκέψη ότι θα μπορούσε να βλάψει το παιδί της".

Για τη νέα αυτή κατηγορία που της αποδίδεται ανέφερε "για το 1ο επεισόδιο της Τζωρτζίνας την 11η Απριλίου 2021 δεν υπάρχει ιατροδικαστική έκθεση, παρά μόνο καταθέσεις του νοσηλευτικού προσωπικού".

Σχετικά με την έρευνα που συνεχίζεται για τους θανάτους των άλλων δύο παιδιών, της Ίριδας και της Μαλένας και την ενδεχόμενη εμπλοκή της 33χρονης ο συνήγορός της απαντά "είναι εξαιρετικά πιθανό να κατηγορηθεί και για τους θανάτους της Ίριδας και της Μαλένας, όμως εκτός από το συμπτωματικό παράδοξο για 3 θανάτους σε 1 οικογένεια σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα δεν υπάρχουν άλλα στοιχεία".

Σήμερα, κατά την απολογία της 33χρονης, τελευταία ανακριτική πράξη της Ανακρίτριας που χειρίζεται τον θάνατο της Τζωρτζίνας, η δικαστική λειτουργός άκουσε την κατηγορούμενη όχι μόνο να αρνείται πως έβλαψε την πρωτότοκη κόρη της, αλλά και να της επισημαίνει πως και η κατηγορία της δολοφονίας της Τζωρτζίνας, για την οποία προφυλακίστηκε η Πισπιρίγκου, της αποδόθηκε χωρίς ισχυρά στοιχεία. Η 33χρονη αναφέρει μάλιστα στην δικαστική λειτουργό πως δεν της επιτράπηκε να προβεί σε συγκεκριμένους ελέγχους, ώστε ισχυροποιήσει την θέση της ότι δεν ευθύνεται η ίδια για την κατάληξη της 9χρονης.

Η Ρούλα Πισπιρίγκου - μεταξύ άλλων - τονίζει στο υπόμνημα που παρέδωσε στην κ. Σαλάπα ότι "από κανένα στοιχείο δεν προκύπτει η παραμικρή ένδειξη ή υποψία τέλεσης της αποδιδόμενης απόπειρας σε βάρος του ίδιου μου του παιδιού. Από το κατηγορητήριο, η πράξη μου αποδίδεται κατά ελεύθερη εκτίµηση, χωρίς καµία ειδικότερη περιγραφή, χωρίς την απαιτούµενη αναλυτική και εξειδικευμένη διατύπωση των πραγµατικών περιστατικών που την συνιστούν, αποδίδεται δε απλά και µόνον ως μία σκέψη ή ως µία πιθανότητα. Το περιστατικό που εξετάζετε έχει λάβει χώρα σε µία περίοδο που το παιδί µου είχε πλήρη επικοινωνία µε το περιβάλλον και, εάν είχε κάνει οποιοσδήποτε κάποια εχθρική ενέργεια εναντίον του, είναι σίγουρο ότι θα το είχε αναφέρει".

Τονίζει, μάλιστα, πως κατά την εισαγωγή της Τζωρτζίνας στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο, στις 8 Απριλίου 2021 "ελήφθη δείγμα αίματος και έγινε πλήρης τοξικολογικός έλεγχος, το αποτέλεσμα του οποίου έχει ήδη συμπεριληφθεί στην δικογραφία και είναι απολύτως αρνητικό για οποιαδήποτε φαρμακευτική ή τοξική ουσία".

