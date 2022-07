Πολιτική

Παπαθανάσης για φυσικό αέριο: Δεν υπάρχει πρόβλεψη για διακοπές ρεύματος

Τι είπε για τον νέο αναπτυξιακό νόμο και την ευχέρεια επιχειρήσεων για συνδυασμό του με προγράμματα του Ταμείο Ανάκαμψης. Τα μέτρα στήριξης για τις τιμές του ρεύματος και οι έλεγχοι στην αγορά.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Καλοκαίρι Μαζί» του ΑΝΤ1 ήταν ο Αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το πρωί της Τρίτης.

Ο Νίκος Παπαθανάσης αναφέρθηκε στον νέο αναπτυξιακό νόμο και τα ωφελήματα του για μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις, αλλά και την στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, λόγω της ενεργειακής κρίσης και των ανατιμήσεων.

Ερωτηθείς σχετικά είπε πως για τα τιμολόγια ρεύματος, «συνολικά 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ έρχονται μέσα στον Αύγουστο για να στηρίξουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Συνεχίζουμε να στηρίζουμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, μέσα στον δημοσιονομικό χώρο που έχουμε. Πρέπει να κρατάμε τις δυνάμεις που απαιτούνται για την επόμενη ημέρα, είδατε πως και στην κρίση της πανδημίας, λέγαμε πως ξέραμε πόσο βάθος θα έχει η κρίση και κρατούσαμε δυνάμεις».

«Από την πρώτη στιγμή, από την έναρξη της πανδημίας και τώρα με την ενεργειακή κρίση, στηρίζουμε τους συμπολίτες μας και τις επιχειρήσεις και πλέον έχουμε ουσιαστικά την αναστολή της ρήτρας αναπροσαρμογής και επιστρέφουμε σε τιμολόγια προ κρίσης», είπε ο κ. Παπαθανάσης.

Για τις εξελίξεις με το φυσικό αέριο και την στάση της Ρωσίας, ο κ. Παπαθανάσης είπε «πρέπει να προβλέψουμε και για το χειρότερο δυνατό σενάριο, για αυτό καθιστούμε την Ελλάδα ως ενεργειακό κόμβο», ενώ ερωτηθείς εάν θα έχουμε και στην Ελλάδα μέτρα που ανακοινώνονται σε άλλες χώρες για την μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας είπε πως «έχουν γίνει οι συστάσεις που πρέπει να γίνουν, τρέχουν τα προγράμματα για αντικατάσταση συσκευών. Στην χρήση των κλιματιστικών πρέπει να είμαστε προσεκτικοί όλοι μας το καλοκαίρι», ενώ ήταν κατηγορηματικός σχετικά με το ενδεχόμενο προγραμματισμένων διακοπών στην ηλεκτροδότηση, λέγοντας πως «δεν υπάρχει πρόβλεψη για εκ περιτροπής διακοπές ρεύματος».

Για τον αναπτυξιακό νόμο

Ερωτηθείς για την έναρξη ισχύος του νέου αναπτυξιακού νόμου, ο κ. Παπαθανάσης είπε «το πρώτο κομμάτι είναι ήδη “στον αέρα”, πολλοί είναι εκείνοι που προετοιμάζονται πηγαίνοντας στις τράπεζες. Μπορούν κάποιοι να συνδυάσουν τον αναπτυξιακό νόμο με το Ταμείο Ανάκαμψης και να έχουν ένα δάνειο με πολύ μικρό επιτόκιο και να έχουν επιδότηση για το 70% του σχεδίου που υποβάλλουν».

Όπως παραδέχθηκε, «είναι πράγματι στενή η περίμετρος για να λάβει κάποιος δάνεια, δουλεύουμε μαζί με το Υπ. Οικονομικών για να διευρύνουμε αυτήν την περίμετρο», σημειώνοντας ακόμη ότι μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες θα έχουν «ανοίξει» κι άλλα κομμάτια του αναπτυξιακού νόμου, όπως αυτό για τον αγροτουρισμό.

«Από την έναρξη της πανδημίας, έχουν δοθεί 50 δις για την στήριξη των επιχειρήσεων. Δούλεψαν τελικά τα μέτρα, το βλέπουμε γιατί εν μέσω της πανδημίας έχουμε μείωση της ανεργίας και μάλιστα ενώ στον Τουρισμό υπάρχει έλλειμμα προσωπικού», επεσήμανε ο κ. Παπαθανάσης, προσθέτοντας ότι υπάρχουν διαρκή προγράμματα για την κατάρτιση ανέργων, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ξεκινά πρόγραμμα για την “πράσινη κατάρτιση” που αφορά 80.000 άνεργους και έχουμε εξειδικευμένα προγράμματα για περιοχές της Δυτικής Μακεδονίας, της Μεγαλόπολης και για νησιά».

Όπως υποστήριξε ο κ. Παπαθανάσης, «γίνονται χιλιάδες έλεγχοι καθημερινά στην αγορά, τα πρόστιμα έχουν φθάσει πλέον σε ποσά εκατομμυρίων ευρώ και σφραγίζονται και επιχειρήσεις που παρανομούν. Επειδή είχαμε τους ελέγχους, λειτούργησε ομαλά και η εφοδιαστική αλυσίδα και καλύψαμε πολύ γρήγορα τις ανάγκες σε είδη πρώτης ανάγκης».

