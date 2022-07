Κοινωνία

Σπάτα - Δυστύχημα με ελικόπτερο: Συλλήψεις για τον θάνατο του 21χρονου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο νεαρός Βρετανός τουρίστας που επέστρεφε, με την οικογένειά του, από τη Μύκονο πλησίασε τον έλικα και διαμελίστηκε. Πώς συνέβη το φρικτό δυστύχημα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα των Aρχών για το φρικτό δυστύχημα με θύμα 21χρονο Βρετανό τουρίστα στο ελικοδρόμιο στα Σπάτα.

Μέχρι στιγμής, η αστυνομία έχει προχωρήσει σε 3 συλλήψεις για το τραγικό περιστατικό καθώς μετά τον πιλότο του ελικοπτέρου συνελήφθησαν και 2 τεχνικοί εδάφους του ελικοδρομίου που προσγειώθηκε το ελικόπτερο.

Σε βάρος του πιλότου έχει σχηματιστεί δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια ενώ την προανάκριση για το δυστύχημα έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Παιανίας.

Οι αστυνομικοί συλλέγουν καταθέσεις από τους επιβάτες του ελικοπτέρου καθώς και από τους εργαζόμενους στο ελικοδρόμιο ώστε να εξακριβώσουν γιατί ο πίσω έλικας ήταν σε λειτουργία ενώ το ελικόπτερο είχε προσγειωθεί.

Πώς συνέβη η τραγωδία

Ο 21χρονος μαζί με άλλους τρεις φίλους του από τη Βρετανία είχαν μισθώσει ελικόπτερο, για να μετακινούνται κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών τους διακοπών στο Αιγαίο. Το ελικόπτερο ερχόταν από τη Μύκονο και προσγειώθηκε σε ιδιωτικό ελικοδρόμιο στα Σπάτα.

Όταν το ελικόπτερο προσγειώθηκε, ο νεαρός, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, πλησίασε τον έλικα του ελικοπτέρου, με αποτέλεσμα να διαμελισθεί.