“Ελ. Βενιζέλος”: Φωτιά σε ελικόπτερο - Έπεσε αμέσως μετά την απογείωση

Κόπηκε στα δυο το ελικόπτερο. Κλειστό παραμένει το ελικοδρόμιο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».



Στις φλόγες τυλίχθηκε ελικόπτερο στο αεροδρόμιο "Ελευθέριος Βενιζέλος".

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο πιλότος του ελικοπτέρου μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με ελαφριά εγκαύματα στα χέρια, ενώ φέρεται να έχει υποστεί και τραύμα στο κεφάλι.

Στη συνέχεια οι δυνάμεις της πυροσβεστικής προχώρησαν αμέσως στην κατάσβεση της φωτιάς.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι το ελικόπτερο ξεκίνησε κανονικά τη διαδικασία απογείωσης με μοναδικό επιβαίνοντα τον πιλότο. Χωρίς να έχει γίνει ακόμα γνωστό τι ακριβώς συνέβη, το ελικόπτερο μόλις είχε ανέβει περίπου 2-3 μέτρα πάνω από το έδαφος έπεσε.

Μόλις βρέθηκε στο έδαφος το ελικόπτερο έσπασε στα δύο και τυλίχθηκε στις φλόγες.

Μάλιστα, οδηγοί που ήταν στο σημείο είπαν ότι μόλις βγήκε από το φλεγόμενο ελικόπτερο ο πιλότος, γονάτισε στο έδαφος και έπιανε το κεφάλι του, μη πιστεύοντας πως είχε σωθεί από τη συντριβή.

Από την πρόσκρουση του ελικοπτέρου στο έδαφος εκτοξεύτηκαν συντρίμμια και λίγο έλειψε να υπάρξουν τραυματισμοί, καθώς κοντά στο σημείο υπήρχε κόσμος. Οι πολίτες, μόλις είδαν το ελικόπτερο να πιάνει φωτιά, έτρεξαν στα αυτοκίνητά τους να καλυφθούν, καθώς φοβήθηκαν ότι θα σημειωθεί έκρηξη.

Κλειστό παραμένει για την ώρα το ελικοδρόμιο στο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

