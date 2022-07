Οικονομία

Εκπτώσεις: Καταργούνται οι ενδιάμεσες με νομοσχέδιο

Τι αλλάζει με το νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στη Βουλή.

Καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι και επιτρέπεται η διενέργεια προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα.

Αυτό προβλέπεται σε σχέδιο νόμου του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων που κατατέθηκε στη Βουλή.

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 6 του νομοσχεδίου "καταργούνται οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι και επιτρέπεται η διενέργεια προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το 50% του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα".

Ως εκπτωτικές περίοδοι, κατά τη διάρκεια των οποίων επιτρέπεται η πώληση εμπορευμάτων ή η παροχή υπηρεσιών με μειωμένες τιμές, ορίζονται οι εξής:

α) χειμερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιανουαρίου μέχρι το τέλος του Φεβρουαρίου και

β) Θερινές εκπτώσεις, από τη δεύτερη Δευτέρα του Ιουλίου μέχρι το τέλος του Αυγούστου.

Οι προσφορές ορισμένης ποσότητας προϊόντων ή ορισμένης κατηγορίας προϊόντων, πραγματοποιούνται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Κατά τη διενέργεια των προσφορών θα πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς, στα σημεία όπου πωλούνται τα προσφερόμενα προϊόντα, η αρχική και η νέα μειωμένη τιμή των προϊόντων, με αναφορά στην κατάλληλη μονάδα μέτρησης ανά προϊόν.

Σε κάθε ανακοίνωση περί μείωσης τιμής υποδεικνύεται η προγενέστερη τιμή που εφάρμοζε ο έμπορος για καθορισμένο χρονικό διάστημα πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος όχι συντομότερο των 30 ημέρων πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. ‘Όταν το προϊόν κυκλοφορεί στην αγορά για λιγότερο από 30 ημέρες, ως προγενέστερη τιμή νοείται η χαμηλότερη τιμή που εφάρμοσε ο έμπορος κατά τη διάρκεια χρονικού διαστήματος 10 ημέρων πριν από την εφαρμογή της μείωσης της τιμής. Όταν η μείωση της τιμής αυξάνεται προοδευτικά, ως προγενέστερη τιμή νοείται η τιμή χωρίς τη μείωση της τιμής πριν από την πρώτη εφαρμογή της μείωσης της τιμής.

Αυτό δεν ισχύει για νωπά και αναλλοίωτα γεωργικά προϊόντα και τρόφιμα τα οποία, από τη φύση τους η στο στάδιο της μεταποίησης, ενδέχεται να καταστούν ακατάλληλα προς πώληση εντός 30 ημέρων από τη συγκομιδή, την παραγωγή η τη μεταποίηση.

Όπως αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση: «Οι ενδιάμεσες εκπτωτικές περίοδοι, σύμφωνα με τους υπολογισμούς της εμπορικής κίνησης αλλά και τις εκτιμήσεις του εμπορικού κόσμου, δεν έχουν αποδώσει ουσιαστικά οφέλη στους εμπόρους και τους καταναλωτές. Αντίστοιχα, η περιοριστική απαγόρευση της προσφοράς ειδών των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει κάθε κατάστημα κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, στερείται οικονομικής λογικής, αποτελεί εμπόδιο στον ανταγωνισμό και μειώνει, αδικαιολόγητα, την κοινωνική ευημερία».

