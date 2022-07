Life

SUPER INFLUENCER: Το νέο ΑΝΤ1+ Original (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ένα premium ντοκιμαντέρ reality για 6 νέους πρωταγωνιστές των social media, έρχεται αποκλειστικά στο ΑΝΤ1+.

Το ΑΝΤ1+ πρωτοπορεί επιλέγοντας να εντάξει στο περιεχόμενό του ένα premium ντοκιμαντέρ reality σε παραγωγή των ANTENNA STUDIOS.

Το SUPER INFLUENCER κάνει πρεμιέρα στις 05 Αυγούστου με νέο επεισόδιο κάθε Παρασκευή και παρουσιάζει 6 ξεχωριστές προσωπικότητες influencers, από τον κόσμο της μόδας, της trap, της τέχνης, του prank και των media.

Έλενα Γαλύφα, Άγγελος Κατσιλιανός, Χριστιάννα Οικονόμου, Trannos, Ηλίας Γκότσης και Dat Lilly αποκαλύπτουν τον δικό τους κόσμο πίσω από τα φίλτρα των social media.

Το ντοκιμαντέρ φωτίζει και περιγράφει πλευρές της ζωής των πρωταγωνιστών δημιουργώντας 6 μοναδικά πορτρέτα.

Δίνει έμφαση στον τρόπο με τον οποίο η συστηματική ενασχόληση με τα social media άλλαξε τη ζωή τους, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα διαχειρίζονται για να προωθήσουν τη δουλειά τους, να προβάλουν την τέχνη τους και τη στάση ζωής τους.

Όλοι, όμως, γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι να παραμένουν πιστοί στη «φιλοσοφία και στην εικόνα» που επικοινωνούν, ώστε να εξακολουθήσουν να εξελίσσονται ως επαγγελματίες, αλλά και ως influencers.

Η κάμερα τούς ακολουθεί στην καθημερινότητά τους, σε επαγγελματικές δραστηριότητες και σε στιγμές χαλάρωσης εντός κι εκτός συνόρων, καταγράφοντας σε πραγματικό χρόνο ό,τι συμβαίνει, αλλά και τα συναισθήματά τους. Η εικόνα ολοκληρώνεται με τις εξομολογήσεις συγγενών, φίλων και συνεργατών τους.

Το ελληνικό κοινό πολύ σύντομα θα έχει τη δυνατότητα να ανακαλύψει το νέο ΑΝΤ1+ Original, SUPER INFLUENCER, αποκλειστικά στη streaming πλατφόρμα ΑΝΤ1+, κάνοντας εγγραφή στο antennaplus.gr με 14 ημέρες δωρεάν δοκιμή.

Ειδήσεις σήμερα:

Ελληνοτουρικικά: Νέες υπερπτήσεις τουρκικών μαχητικών στο Αιγαίο

Θεσσαλονίκη: νεκρός ο άνδρας που έπεσε από σκαλωσιά

Πλεύρης - Τσίπρας: η καραντίνα, η μάσκα και η δεξίωση στο Προεδρικό