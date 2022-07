Κοινωνία

“Lana”: Απορρίφθηκε η προσφυγή στον Αρειο Πάγο για το δεξαμενόπλοιο

Προς το τέλος της εβδομάδας αναμένεται να αρχίζει η μεταφόρτωση του ιρανικού πετρελαίου από το «Ice Energy» στο «Lana».



Ανοίγει ο δρόμος για την απελευθέρωση των δύο υπό ελληνική σημαία πλοίων που κρατούνται από τις Ιρανικές Αρχές, μετά την απόφαση του Άρειου Πάγου που απέρριψε όπως αναμενόταν την προσφυγή ναυτιλιακής εταιρείας κατά του Ιρανικού δεξαμενοπλοίου «Lana», που βρίσκεται το αγκυροβόλιο του Πειραιά.

Έτσι μετά την απόφαση αυτή προς το τέλος της εβδομάδας όπως εκτιμούν στο υπουργείο Ναυτιλίας, αναμένεται να αρχίζει η μεταφόρτωση του ιρανικού πετρελαίου από το δεξαμενόπλοιο «Ice Energy» στο ιρανικό δεξαμενόπλοιο «Lana».

Μεταφόρτωση 60.000 τόνων πετρελαίου

Η απόφαση από τον Αέριο Πάγο βγήκε πριν από λίγο και απορρίπτει την προσφυγή της ναυτιλιακής εταιρείας που έχει ναυλώσει δεξαμενόπλοιο (Ice Energy) για λογαριασμό των αμερικανικών αρχών για να μεταφέρει στις ΗΠΑ το πετρέλαιο του «Lana». Οπως εκτιμούν στο υπουργείο Ναυτιλίας σύντομα θα αρχίσουν τα δοκιμαστικά προκειμένου να μεταφορτωθούν οι 60.000 τόνοι πετρελαίου.

Παράλληλα, αναμένεται να αρχίσουν οι διαδικασίες για την «απελευθέρωση» των δύο ελληνικών πλοίων «Delta Poseidon» και «Prudent Warrior» που κρατούνται ως αντίποινα από τις ιρανικές αρχές στον Περσικό Κόλπο.

πηγή: ot.gr

