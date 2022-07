Κοινωνία

Φωτιά στην Μάνδρα: διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες

Δυναμική ήταν η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης, απο ξηράς και αέρος.

Πολύ καλύτερη εικόνα παρουσιάζει η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες σε αγροτοδασική έκταση στη Μάνδρα Αττικής. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η κατάσταση έχει βελτιωθεί σημαντικά, ενώ υπάρχουν διάσπαρτες μικροεστίες εντός της καμμένης έκτασης, οι οποίες όμως δεν εμπνέουν κάποια ανησυχία. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής που επιχειρούν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε χθες στις 17:05 ανατολικά της επαρχιακής οδού Αθηνών - Θηβών και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν άμεσα 50 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 22 οχήματα, 5 αεροσκάφη, 3 ελικόπτερα. Λίγο αργότερα, στις 18:02, στάλθηκε μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους των οικισμών Νέος Πόντος και Νέα Ζωή, που τους ζητούσε να εκκενώσουν προληπτικά την περιοχή και να κατευθυνθούν προς τη Μάνδρα.

Οι Αρχές προχώρησαν σε δύο προσαγωγές, μιας γυναίκας και ενός άνδρα, που φέρονται ως υπάιτιοι για την πρόκληση της πυρκαγιάς

Ακόμη, η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες στις 15:27 σε δασική έκταση στο Χαϊδάρι στην τοποθεσία Μικρό Σχιστό, έχει οριοθετηθεί. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν70 πυροσβέστες , 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 23 οχήματα, 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, ενώ συνδράμουν εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ.

