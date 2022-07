Πολιτική

Πόλεμος στην Ουκρανία: δεκάδες χιλιάδες οι πρόσφυγες στην Ελλάδα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αυξανόμενο ρυθμό συνεχίζονται οι αφίξεις ενήλικων και ανήλικων Ουκρανών, που αφήνουν πίσω τους τις πολεμικές επιχειρήσεις και τις συνέπειες τους.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, σε σημερινή ενημέρωση του, αναφέρει ότι «με βάση τα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώνει ότι το τελευταίο 24ωρο (26/07/2022) στην Ελλάδα εισήλθαν 584 Ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους 143 ανήλικοι.

Αναλυτικά:

Από τον Προμαχώνα: 233

Από Ευζώνους: 64

Από τα υπόλοιπα χερσαία σύνορα: 114

Στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» αφίχθησαν 69, στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» 31 και στα λοιπά αεροδρόμια 73.

Συνολικά, από την έναρξη του πολέμου, στην Ελλάδα έχουν περάσει τα σύνορα 66.986 Ουκρανοί υπήκοοι, από τους οποίους 17.289 ανήλικοι».

Σημείωνεται πως στις 27 Ιουνίου, έναν μήνα νωρίτερα, τα ελληνικά σύνορα είχαν περάσει συνολικά 45.525 Ουκρανοί, από τους οποίους 11.436 ανήλικοι, ενώ στις 27 Μαΐου είχαν φτάσει στην Ελλάδα 30.925 Ουκρανοί υπήκοοι, από τους οποίους 7.848 ήταν ανήλικοι. Απο τα στοιχεία προκύπει εμφανής αύξηση των ροών προς την Ελλάδα το τελευταίο δίμηνο και δη τις τελευταίες εβδομάδες.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Παγώνη: δεν θα πει ο Τσίπρας πότε θα κάνει PCR test, o γιατρός θα το πει (βίντεο)

Γλύκας για Πισπιρίγκου: Όλα ανοιχτά στην δίκη, παρότι η κοινωνία “πιέζει” να μην βγει “αθώα”

Ελικόπτερο - Κωνσταντέλλος: οι “VIP επιβάτες” δεν θέλουν πάντα να ακολουθούν τους κανόνες