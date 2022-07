Πολιτική

Anadolu - Φαρμακονήσι: “Επεισόδιο” με εμπλοκή ελληνικού και τουρκικού σκάφους (βίντεο)

Βίντεο με οπτικοακουστικό υλικό δημοσιεύει το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και κάνει λόγο για επεισόδιο μεταξύ του ελληνικού και του τουρκικού Λιμενικού Σώματος στο Φαρμακονήσι.

Σύμφωνα με το τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu και, όπως καταγγέλλει η τουρκική πλευρά, σκάφος του Λιμενικού Σώματος της Ελλάδας παρενόχλησε ιστιοπλοϊκό και αμέσως στο σημείο βρέθηκε σκάφος του τουρκικού Λιμενικού.

Στην ανακοίνωση της διοίκησης του Λιμενικού Σώματος της Τουρκίας, σημειώνεται πως το επεισόδιο σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, στις 8:50, στο Φαρμακονήσι.

Turkish sailing boat harassed by Greek Coast Guard during naval forces yacht race: Authorities https://t.co/xJgEOelfxR pic.twitter.com/OogSHf0Oiq — ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) July 26, 2022

«Το σκάφος της ελληνικής ακτοφυλακής εκδιώχθηκε από σκάφος της τουρκικής ακτοφυλακής. Με τους ελιγμούς πρόληψης που πραγματοποιήθηκαν με το σκάφος που ανήκει στη Διοίκηση της Τουρκικής Ακτοφυλακής, το ελληνικό σκάφος αποτράπηκε και απομακρύνθηκε από την περιοχή» αναφέρει σχετική ανακοίνωση της τουρκικής ακτοφυλακής που αναμεταδίδει το πρακτορείο.

Όπως μεταδίδουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης τα ιστιοφόρα, που ξεκίνησαν από την Κωνσταντινούπολη, άρχισαν να "παρενοχλούνται" από τους Έλληνες λιμενικούς στα ανοιχτά της Αλικαρνασσού στο τελευταίο στάδιο των αγώνων. Συγκεκριμένα, ισχυρίζονται ότι ομάδα της Ελληνικής Ακτοφυλακής παρενόχλησε ιστιοφόρο με κόκκινη σημαία με το όνομα «Good Day sunshine» και προσπάθησε να το βυθίσει. Η ελληνική ακτοφυλακή από τα μεγάφωνα καλούσε το ιστιοφόρο να απομακρυνθεί «Ελληνικά χωρικά ύδατα, βγείτε από τη θάλασσά μας».





Σύφωνα με τα τουρκικά ΜΜΕ, η τουρκική ακτοφυλακή παρενέβη και η ελληνική ακτοφυλακή τράπηκε σε φυγή. Οι ομάδες της τουρκικής ακτοφυλακής έκαναν μια ανακοίνωση μέσω του ασυρμάτου και είπαν: «Μην στρίβετε το πηδάλιο σας, μην αλλάζετε διαδρομή. Μην σταματήσετε τον αγώνα, ολοταχώς μπροστά». Στη συνέχεια, ο καπετάνιος του ιστιοφόρου, ο οποίος παρενοχλήθηκε, συνέχισε το δρόμο του παρά την παρενόχληση.

