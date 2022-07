Κόσμος

Γερμανία - Lufthansa: ακυρώθηκαν 1000 πτήσεις την Τετάρτη

Το κύμα απεργιών στα αεροδρόμια, έχει προκαλέσει προβλήματα σε εκατομμύρια ταξιδιώτες. Τι διεκδικούν οι εργαζόμενοι.

Περισσότερες από 1.000 πτήσεις ακυρώθηκαν σήμερα λόγω της απεργίας του προσωπικού εδάφους της αεροπορικής εταιρείας Lufthansa στη Γερμανία.

Το συνδικάτο Verdi εξήγγειλε την απεργία, η οποία αναμένεται να διαρκέσει ως τις 06:00 πμ (07:00 ώρα Ελλάδος) της Πέμπτης, με αίτημα μισθολογική αύξηση 9,5% για περίπου 20.000 εργαζόμενους.

Η απεργιακή αυτή κινητοποίηση προκάλεσε την ματαίωση από την Lufthansa σχεδόν όλων των πτήσεών της σήμερα από και προς τους δύο βασικούς κόμβους της Φρανκφούρτης και του Μονάχου.

Απεργιακές κινητοποιήσεις και ελλείψεις προσωπικού έχουν ήδη αναγκάσει αεροπορικές εταιρείες, συμπεριλαμβανομένης της Lufthansa, να ακυρώσουν χιλιάδες πτήσεις και έχουν προκαλέσει πολύωρες αναμονές σε μεγάλα αεροδρόμια για τους ταξιδιώτες που ανυπομονούν να κάνουν διακοπές μετά τα λοκντάουν για την αναχαίτιση της COVID-19.

Το Verdi ζήτησε τον περασμένο μήνα αύξηση 9,5% του μισθού ή τουλάχιστον 350 ευρώ το μήνα για 12 μήνες για περίπου 20.000 εργαζόμενους, οι οποίοι σύμφωνα με το συνδικάτο υφίστανται τις πιέσεις του πληθωρισμού και έχουν καταπονηθεί από τις ελλείψεις προσωπικού στα αεροδρόμια.

Η Lufthansa προσέφερε αύξηση 150 ευρώ το μήνα για το υπόλοιπο του έτους και άλλα 100 ευρώ από την αρχή του 2023, συν αύξηση 2% από τα μέσα του 2023 ανάλογα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Το συνδικάτο απέρριψε την πρόταση, λέγοντας ότι δεν επαρκεί για να αντισταθμίσει τον αυξανόμενο πληθωρισμό, ο οποίος έφτασε στο 8,2% στη Γερμανία τον Ιούνιο.

Το Verdi και η Lufthansa έχουν διεξαγάγει δύο γύρους μισθολογικών διαπραγματεύσεων μέχρι στιγμής. Ένας τρίτος προγραμματίζεται για τις 3 και 4 Αυγούστου.

